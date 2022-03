Prezydent: Obecna sytuacja staje się powoli dla Rosji koszmarem

Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Bułgarii, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Rumenem Radewem. Po wspólnej rozmowie, której tematem była sytuacja na Ukrainie, obaj przywódcy spotkali się z mediami, aby poinformować o poczynionych ustaleniach.

– Głównym tematem było to, co dzieje się tu i teraz, zaraz obok naszych granic, na Ukrainie, gdzie w tej chwili trwa praktycznie od miesiąca rosyjska agresja w pełnej skali, oczywiście nieprzebiegająca tak, jak sobie zaplanował to Władimir Putin. Przecież myślał, że w ciągu kilku dni opanuje Ukrainę, zapanuje nad stolicą Ukrainy, nad Kijowem, nad wielkimi ukraińskimi miastami i osiągnie całe wybrzeże pewnie Morza Czarnego, takie były plany – powiedział prezydent Polski.

Klęska Rosji

Jak wskazał polski przywódca, decyzja Władimira Putina o rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, stała się dla Rosji przyczyną nie tylko klęski politycznej, ale także militarnej.

– Decyzja o pełnoskalowej inwazji, która jak do tej pory – można śmiało powiedzieć – jest nie tylko polityczną klęską, ale w dużym stopniu także i militarną porażką wielkiej, wydawałoby się, armii rosyjskiej, która miała podbijać Europę, a tymczasem dzięki niezwykłemu bohaterstwu i odwadze i umiejętnościom bojowym, doświadczeniu obrońców Ukrainy, staje się powoli dla Rosji koszmarem – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że Rosja działa "w sposób absolutnie nie do zaakceptowania" i z tego powodu musi zostać poddana międzynarodowym sankcjom. Andrzej Duda wyraził również nadzieję, że w przyszłości konkretne osoby odpowiedzialne za ataki na ukraińskich cywilów zostaną pociągnięte do odpowiedzialności przez międzynarodowe trybunały.

– Wierzę w to głęboko, że świat będzie umiał te zbrodnie w sposób skuteczny rozliczyć, tak aby zniechęcić wszystkich potencjalnych przywódców i dowódców, którzy w sposób bandycki będą chcieli realizować swoje wojenne cele – wskazał.

Rosja jak nazistowskie Niemcy

– To, co obserwujemy na Ukrainie, ma precedens, owszem, w czasie II wojny światowej. Moi rodacy, Polacy, patrzą dzisiaj na Mariupol, mówią ze łzami w oczach: Mariupol wygląda jak Warszawa w 1944 roku, kiedy nazistowscy, hitlerowcy Niemcy brutalnie bombardowali budynki mieszkalne, zabijając ludzi, zabijając cywilów bez żadnej litości. Dzisiaj dokładnie tak samo zachowuje się armia rosyjska, rosyjscy przywódcy jak Hitler, jak niemieckie SS, jak niemieccy piloci faszystowskiej armii w czasie II wojny światowej. To są mordy bez precedensu, coś z czym wolny świat nigdy nie może się pogodzić – powiedział prezydent Duda.

Polski przywódca liczy, że podczas szczytu NATO, który odbędzie się w tym tygodniu, zachodni przywódcy podejmą właściwe decyzje, które pozwolą wspomóc Ukraińców w walce o możliwości życia i rozwoju ich państwa.

– To, co przeciwstawimy Rosji, musi być absolutnie na tyle mocne i powstrzymujące, aby zdrowy rozsądek zwyciężył ponad imperialną łapczywością i wolą poszerzania swojego państwa kosztem innych państw i narodów – powiedział Andrzej Duda.

