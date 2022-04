"Należy nam się drugi plan Marshalla". Marcin Kulasek o KPO

Czwartkowe, drugie posiedzenie komisji poświęcone projektom dot. reformy sądownictwa, trwało ok. 5 godzin. Posłowie zajmują się propozycjami prezydenta Andrzeja Dudy i posłów PiS. Projekt przygotowany przez Kancelarię Prezydenta jest projektem wiodącym. Podczas czwartkowego posiedzenia komisja omówiła 14 początkowych przepisów spośród ponad 80, które zawiera prezydencki projekt.

Jednym z założeń tego projektu jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tego domaga się Komisja Europejska, która od wstrzymuje Polsce środki z Krajowego Planu Obudowy.

"Pieniądze za praworządność"

Zdaniem Marcina Kolaska z Nowej Lewicy polski rząd powinien wykonać w tej sprawie "krok wstecz". – Chodzi o pieniądze dla Polaków w związku z pandemią. Piłka jest głównie po stronie rządu. UE to nie jest tylko bankomat, to również wspólnota wartości. Już w grudniu zeszłego roku premier Mateusz Morawiecki zgodził się na to, że będą pieniądze w zamian za przestrzeganie reguł, de facto na "pieniądze za praworządność" – zwracał uwagę poseł w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Kulasek podkreślił, że "swoisty drugi plan Marshalla po pandemii nam się należy". Zdaniem polityka odpowiedzialność w tej sprawie spoczywa na barkach rządu. – Apelujemy, by rząd przestał ściemniać i zlikwidował Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Jesteśmy odpowiedzialną i konstruktywną opozycją, jesteśmy za pieniędzmi dla Polaków – podsumował poseł Nowej Lewicy.

"Projekt prezydencki musi być podstawą"

W środę Mateusz Morawiecki podkreślił, że zależy mu na jak najszerszym porozumieniu ws. dalszych losów Izby. – Generalnie opieramy się na projekcie pana prezydenta i pan prezydent Andrzej Duda wyraźnie zaznaczył, że to jego projekt musi być podstawą, która będzie brana potem pod uwagę przy jego finalnej ocenie tej ustawy – mówił.

Premier dodał, że sprawa ma drugie dno – KPO. – Chciałbym, żeby ten projekt był oparty o jak najszerszy konsensus, ale ważne, żeby ten projekt został przyjęty, gdyż wiąże się z nim również Krajowy Program Odbudowy – zwracał uwagę szef rządu.

