Reelekcja Macrona. Hołownia: Cieszę się, że nie wygrała agentura Putina

Druga tura wyborów prezydenckich we Francji odbyła się w niedzielę. Według wstępnych oficjalnych danych, ubiegający się o reelekcję prezydent Emmanuel Macron wygrał wybory, uzyskując 58,55 proc. głosów. Jego prawicowa kontrkandydatka, szefowa Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, otrzymała 41,45 proc. głosów.

Koalicja partii związana z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem zdobędzie absolutną większość w izbie niższej parlamentu, uzyskując od 326 do 368 deputowanych w liczącym 577 miejsc Zgromadzeniu Narodowym – tak wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu instytutu Harris Interactive. Wybory odbędą się w czerwcu.

"Bardzo dobra wiadomość"

Szymon Hołownia pytany w TVN24 o to, czy cieszy się z wygranej Macrona, powiedział: – Tak, to jest bardzo dobra wiadomość.

Dopytywany, dlaczego cieszy się z jego zwycięstwa, Hołownia odparł, iż dlatego, że "nie wygrała agentura Putina, która wygrała na Węgrzech". – Macron jest członkiem naszej rodziny politycznej – Renew Europe, która ma w swojej nazwie właśnie odnowić Europę. I to jest dzisiaj potężne wyzwanie, które przed nim stoi. Bo, jeżeli on wygrał - a wygrał dość zdecydowanie – to teraz ma przed sobą wybory parlamentarne – wyjaśnił lider Polski 2050.

Jak powiedział Hołownia, drugim aspektem "jest oczywiście Europa". – Emmanuel Macron jest dzisiaj jednym z najsilniejszych głosów, najsilniejszych liderów europejskich. Europa stoi przed największymi wyzwaniami od lat. A więc jak dalej iść z układaniem swoich relacji? Co ze wspólnym bezpieczeństwem? Co z przypadkami, w których niektóre państwa Europy zaczynają manewrować jednak w stronę antywspólnotową? – pytał retorycznie były kandydat na prezydenta.

Dobosz: Mieliśmy do czynienia ze zmasowaną propagandą. Wynik Le Pen nie jest najgorszy