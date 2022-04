"Jeśli wybory były niedemokratyczne...". Spór Wąsika z Ochojską

Dyskusję rozpoczął wpis szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej, europoseł PO Janiny Ochojskiej, która zaatakowała premiera Morawieckiego. W dniu II tury wyborów prezydenckich we Francji szef polskiego rządu pogratulował zwycięstwa walczącemu o reelekcję Emmanuelowi Macronowi.

twitter

Wpis premiera nie spodobał się Ochojskiej, która napisała: "Albo Pan Mateusz Morawiecki się nie orientuje – nie sądzę, albo chce Pan powiedzieć, że wybory w Polsce były demokratyczne – nie były. Są kraje gdzie wybory nie są demokratyczne, więc trudno świętować. Nie wątpię, że we Francji wybory były demokratyczne. Ulga, że Emmanuel Macron wygrał".

Wąsik: Jeśli wybory były niedemokratyczne...

Słowa Ochojskiej skomentowało wiele osób, które pytały polityk, dlaczego zasiada w Parlamencie Europejskim, jeśli uważa, że wybory nie były demokratyczne.

twitter

"Jeżeli wybory w Polsce były niedemokratyczne, a Pani Janina Ochojska zyskała w nich mandat do europarlamentu, to jest to mandat niedemokratyczny. Jeżeli Pani Ochojskiej ciąży ten mandat, to powinna go natychmiast oddać..." – napisał wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik.

W odpowiedzi europosłanka PO dookreśliła, że chodziło jej o wybory prezydenckie. We wpisie Ochojska zapewniła także, że nie zamierza rezygnować z mandatu.

twitter

"(...) mandat mi nie ciąży, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, ze uda mi się wywalczyć pieniądze dla NGO i wymusić na Polsce zmianę polityki migracyjnej" – podkreśliła polityk.

Na wpis europosłanki szybko zareagował wiceminister Wąsik. "Zmian polityki migracyjnej? Chce Pani zamknąć granicę uciekającym przed wojną Ukraińcom? Polska jako członek UE prowadzi politykę migracyjną zgodną z kierunkiem polityki UE. Także na kierunku białoruskim. Strzeżemy granic UE. Występuje Pani przeciwko polityce migracyjnej UE?" – dopytuje polityk.

twitterCzytaj też:

Wąsik: Podziwiam Ochojską za konsekwencję w realizowaniu polityki PutinaCzytaj też:

Ochojska: Jeśli nie możemy powiedzieć nic pozytywnego o Rosjanach, to milczmy