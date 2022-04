Sawicki wskazał, która partia w Polsce jest najbardziej prorosyjska

Skąd tak ostra ocena partii Zbigniewa Ziobry? Zdaniem Sawickiego o "prorosyjskości" Solidarnej Polski świadczy jej sceptyczny stosunek wobec Unii Europejskiej.

– Najbardziej prorosyjską partią w Polsce jest Solidarna Polska, bo jeśli Solidarna Polska mówi, że zawiesi składkę płaconą do Unii Europejskiej to mówi, wyjdźmy z Unii Europejskiej. Jeśli Janusz Kowalski wychodzi na konferencję i narzeka na kontrakt gazowy Waldemara Pawlaka, który był renegocjowany, po kontrakcie gazowym jeszcze przypomnę ministra Jasińskiego, to ja się pytam, kto renegocjował i zmienił te kontrakt w 2018 roku i kto się podpisał? Jacek Sasin czy Janusz Kowalski i zapłaciliśmy za gaz po tej zmianie kilka miliardów więcej – mówił Marek Sawicki w „Gościu Radia Zet”.

W ten sposób Sawicki nawiązał do głośnej wypowiedzi Janusza Kowalskiego, który ostatnio stwierdził, że "numer jeden na liście do deputinizacji to Donald Tusk i Waldemar Pawlak".

Sawicki: Putin może użyć broni atomowej

W dalszej części rozmowy Sawicki opowiadał o rosyjskim zagrożeniu. Polityk podkreślał, że nie można wykluć użycia przez Moskwę broni nuklearnej.

– To nie są żadne strachy na lachy. Putin nie ma żadnej kontroli, żadnego aparatu ani politycznego, ani powiedzmy rządowego, on rządzi samodzielnie. Jedyna tylko nadzieja w tym, że ci, co będą nieśli tę teczkę i zatwierdzali kolejne elementy procedury po postu mu jej zwyczajnie nie doniosą, ale ja w to nie wierzę, bo widać wyraźnie, że posłuch u oficerów Putin nadal ma i ja się obawiam, że może broni masowego rażenia użyć. Niektórzy mówią, ale będzie to testował na Ukrainie, nie zdziwiłbym się jakby to testował w państwach NATO – powiedział Marek Sawicki.

Kowalski: Pawlak jest jak Schroeder

– Waldemar Pawlak to Gerhard Schroeder polskiej polityki. Nie było tak prorosyjskiego polityka w ostatnich 30 latach w Polsce, obok oczywiście Donalda Tuska – stwierdził Kowalski.

Dalej przypomniał, jak Pawlak atakował gazoport w Świnoujściu i "mówił narracją Putina i Gazpromu". – Teraz nie chce o tym pamiętać. Te hektolitry cynizmu, które płyną z ust Pawlaka i Tuska są czymś niesłychanym – powiedział.

Jego zdaniem "wszystkie relacje z Rosją trzeba przerwać, a polityków robiących interesy z Moskwą rozliczyć". – Numer jeden na liście do deputinizacji to Donald Tusk i Waldemar Pawlak – oświadczył Kowalski.

