Szokujące słowa Ławrowa. Jest odpowiedź Zełenskiego

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas wywiadu dla włoskiej telewizji został zapytany, jak Rosjanie mogą "denazyfikować" Ukrainę, skoro przywódca tego kraju jest Żydem.

Ławrow odparł, iż "to, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miałby być Żydem, nie ma żadnego znaczenia". – Mogę się mylić, ale Hitler też miał żydowskie pochodzenie – stwierdził, nazywając Żydów największymi antysemitami.

Odpowiedź Zełenskiego

W swoim przemówieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych w poniedziałek wieczorem Wołodymyr Zełenski odniósł się do słów ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. Prezydent Ukrainy odpowiedział: "Wczoraj na przykład minister spraw zagranicznych Rosji otwarcie i bez wahania powiedział, że najwięksi antysemici są rzekomo wśród samych Żydów".

– I że Hitler rzekomo miał żydowską krew. Jak można to powiedzieć w przeddzień rocznicy zwycięstwa nad nazizmem? Te słowa oznaczają, że najwyższy dyplomata Rosji obwinia naród żydowski za zbrodnie nazistowskie. Oczywiście w Izraelu jest dziś wielki skandal w związku z tymi słowami. Jednak nikt nie słyszy sprzeciwów ani dementi z Moskwy. Jest cisza. Dlatego zgadzają się z tym, co powiedział ich minister spraw zagranicznych – powiedział Zełenski.

Ukraińskie ofiary

Ukraiński przywódca poinformował również o kolejnych ofiarach rosyjskiej napaści. Zełenski powiedział, że 14-letni chłopiec został zabity podczas poniedziałkowego rosyjskiego ostrzału rakietowego na Odessę. Dodał, że 17-letnia dziewczyna została ranna odłamkiem podczas tego samego ataku.

– Co to jest? Za co? Czym te dzieci groziły państwu rosyjskiemu? – pytał Zełenski. Ukraiński prezydent mówił także o zniszczeniu przez Rosjan gimnazjum w obwodzie ługańskim, które przetrwało dwie wojny światowe.

– Jak widzimy, to gimnazjum okazało się straszliwym zagrożeniem dla współczesnej Rosji – powiedział sarkastycznie Zełenski.

Zełenski dodał, że siły zbrojne Ukrainy odparły kilka rosyjskich ataków na południu i wschodzie kraju, ale dodał, że „wszędzie sytuacja jest niezwykle trudna”.

