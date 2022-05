"Pan Morawiecki to powtórzył". Mucha komentuje pomysł rządu

– Wprowadzamy cztery miesiące wakacji kredytowych w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r. – zapowiedział szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Premier zapowiedział udzielenie pomocy osobom w trudnej sytuacji finansowej poprzez zwiększenie do 2 mld zł Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. – To pula do wykorzystania jeszcze w tym roku – podkreślił.

Poinformował również, że od stycznia 2023 r., zostaną wprowadzone mechanizmy, które pomogą kredytobiorcom w spłacie zobowiązań poprzez niższą wartość referencyjną. – WIBOR będzie obniżony do wypracowanej nowej stawki – oświadczył Morawiecki, dodając, że "jeżeli sektor bankowy tego nie wypracuje, to mamy gotowe rozwiązanie rezerwowe, będzie to stawka overnight Polonia".

Pomoc dla kredytobiorców. Mucha: Dobrze

Bieżącą sytuację gospodarczą w kontekście rosnącej inflacji i reakcji rządu Joanna Mucha z klubu parlamentarnego Polski 2050 komentowała w środę rano na antenie Polsat News.

– Też powiedzieliśmy parę dni temu o wakacjach kredytowych, wczoraj pan Morawiecki to powtórzył. Dobrze, chociaż wydaje nam się, że nasze propozycje były lepsze – oznajmiła Mucha. – Musimy pomagać tylko tym, którzy inaczej naprawdę nie byliby w stanie obsługiwać swoich kredytów i nakręciłaby się spirala niewypłacalności, co byłoby jeszcze gorsze – zaznaczyła była poseł Platformy Obywatelskiej.

– Gdyby było tak, że rząd będzie próbował pomagać wszystkim, to efekt będzie taki, że z jednej strony podwyżki stóp procentowych próbują wyhamować inflację, a z drugiej strony rząd dolewa i inflacja się rozkręca – odnotowała.

Podczas rozmowy poseł klubu Polska 2050 oceniła również, że środki finansowe, które PiS wyrzucił w postaci różnego rodzaju programów socjalnych na rynek, obecnie odbiera w postaci wyższych rat kredytowych.

