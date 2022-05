Rozszerzenie NATO. Berlin zapowiada zdecydowane działanie

Rząd Finlandii rozpoczął oficjalną procedurę złożenia wniosku o członkostwo kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim. W niedzielę poinformowano, że rząd wydał drugą białą księgę dotyczącą tej kwestii oraz skierował wniosek w tej sprawie do parlamentu. Teraz będzie on poddany pod głosowanie parlamentarne, a posiedzenie plenarne zaplanowano na poniedziałek rano.

Rosja już ostrzegła Helsinki i grozi zastosowaniem odwetowych środków zaradczych, a rosyjski prezydent Władimir Putin powiedział swojemu fińskiemu odpowiednikowi, że zakończenie dziesięcioleci neutralności wojskowej Finlandii byłoby "błędem”.

Berlin za akcesją

Tymczasem głos w sprawie zabrała także niemiecka minister spraw zagranicznych. Annalena Baerbock, która w niedzielę bierze udział w szczycie szefów dyplomacji państw NATO, stwierdziła, że rząd w Berlinie "przygotował wszystko, aby przeprowadzić szybki proces ratyfikacji”, jeśli Szwecja i Finlandia zgłoszą się do NATO.

Szefowa niemieckiego MSZ powiedziała, że ważne jest, aby w procesie akcesji unikać "szarej strefy”, która oznacza okres od złożenia wniosku do formalnego wstąpienia do Sojuszu. Zachód ostrzega, że w tym czasie Rosja może próbować wpłynąć na decyzję Sztokholmu i Helsinek za pomocą ataków cybernetycznych lub aktów dywersji. Baerbock podkreśliła, że jeśli te dwa kraje zdecydują się przyłączyć do sojuszu wojskowego kierowanego przez USA, powinny móc to zrobić "bardzo szybko”.

Minister spraw zagranicznych Niemiec dodała, że gdyby parlamenty i społeczeństwa Szwecji i Finlandii zdecydowały się przystąpić do NATO, ich integracja z sojuszem "uczyniłaby nas jeszcze silniejszymi, nie tylko jeśli chodzi o obronność, ale także w kwestii naszych wartości jako partnerów demokratycznych”.

– NATO zawsze było sojuszem obronnym. Zawsze pozostanie sojuszem na rzecz obrony, ale przed 24 lutego dla niektórych krajów nie było to najważniejsze. Zmieniło się to szczególnie dla naszych przyjaciół z Europy skandynawskiej, Szwecji i Finlandii. Ludzie nie chcieli wstępować do NATO, ale teraz są wpychani do NATO – powiedziała dziennikarzom Baerbock.

