Kołodziejczak: Chciałbym mieć dwóch asystentów: Tuska i Kaczyńskiego

Lider Agrounii mówił w poranku radia TOK FM o gospodarczych konsekwencjach wojny na Ukrainie, w tym inflacji.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego inflacja konsumencka wyniosła 12,4 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2022 r.. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2 proc.

Kołodziejczak: Świat, robiony dla nas przez starców, musi w końcu odejść

– Każdy człowiek powinien zrozumieć, co mówią do nas politycy: inflacja jest przez ludzi, bo się czuli zbyt pewni, bo świat był poukładany. A ja mówię, że ten świat, robiony dla nas przez starców, musi w końcu odejść – tłumaczył Michał Kołodziejczak. – Gdyby młodzi ludzie czytali książki to wiedzieliby, że starcy, którzy meblują nam życie, nigdy sami władzy nie oddają. Trzeba im ją wyrwać i zrobić to też siłą – podkreślił polityk.

Jak dodał, rządzący dzisiaj też nie będą chcieli oddać władzy młodym ludziom. – Młodym ludziom, którzy mają jeden cel – ja nie chcę żeby mi ktoś, kto już swoje życie przeżył, meblował życie, żeby mi mówił jakie kredyty będą, jak ja mam produkować, co mam produkować – tłumaczył lider Agrounii.

Zapytany o limit wieku pracy dla polityków, Kołodziejczak odpowiedział: "65 lat i każdy poseł powinien przechodzić od razu na emerytur, może być moim asystentem. Ja bym chciał mieć dwóch asystentów – Tuska i Kaczyńskiego. I dodatkowo Czarzastego sobie dołożyć – dodał polityk.

Zgodnie z sondażem agencji Kantar, w połowie kwietnia Agrounia mogła liczyć na mniej niż 1 proc. poparcia.

