"Dobra robota". Borys Budka o wizycie Andrzeja Dudy w Kijowie

W rozmowie z RMF 24 szef klubu PO Borys Budka odniósł się do wizyty prezydenta RP na Ukrainie. – To co prezydent Andrzej Duda robi w sprawach ukraińskich, jego ostatnia wizyta w Kijowie to jest dobra robota – podkreślił.

Zdaniem Borysa Budki "każdy powinien pogratulować prezydentowi Dudzie". – Prezydent Andrzej Duda w zakresie relacji polsko-ukraińskich, ale również tego, że pojechał do Kijowa robi naprawdę dobrą robotę i z pewnością jak będę się z nim widział pogratuluję mu tej wizyty – zapewnił polityk. Zwrócił uwagę, że mimo trudnej polsko-ukraińską historii, ta wizyta była "niewątpliwie bardzo dobrym gestem solidarności".

Jak zaznaczył poseł KO, to bardzo dobrze, że "prezydent podkreśla rolę wszystkich Polek i Polaków, którzy niosą pomoc Ukrainie".

Prezydent Andrzej Duda w Kijowie

Podczas wystąpienia polskiego prezydenta w ukraińskim parlamencie, wojska rosyjskie wystrzeliły pociski w stronę Kijowa. – Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości – mówił prezydent Andrzej Duda w orędziu skierowanym do ukraińskiej Rady Najwyższej.

Duda oświadczył także, że Polska zrobi wszystko co może, by pomóc Ukrainie stać się członkiem Unii Europejskiej.

Podczas wizyty w Kijowie prezydent spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim. Zdjęcia obu przywódców opublikowała kancelaria prezydenta Dudy.

To już druga wizyta polskiego prezydenta na Ukrainie w czasie wojny z Rosją. Pierwsza miała miejsce w połowie kwietnia, razem z prezydentami Estonii, Łotwy i Litwy: Alarem Karisem, Egilsem Levitsem i Gitanasem Nausedą. Prezydenci odwiedzili wówczas podkijowskie miejscowości – Buczę, Borodziankę i Irpień, gdzie doszło do masowych zbrodni wojsk rosyjskich na ukraińskiej ludności cywilnej.

