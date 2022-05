Anna Moskwa: Ta wojna wpływa na rzeczywistość

W poniedziałek wieczorem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała na konferencji prasowej, że embargo będzie dotyczyło rosyjskiej ropy dostarczanej tankowcami. Z kolei dla południowego odcinka rurociągu Przyjaźń zostało ustanowione zwolnienie z sankcji.

Podczas rozmowy na antenie Polsatu News minister Anna Moskwa przekonywała, że decyzja UE o embargu nie wpłynie znacząco na portfele Polaków.

– Ważne, że te sankcje są na dzisiejszy dzień solidarne. Wszystkie państwa są na dzisiaj w podobnej sytuacji. Patrząc, że jest to decyzja solidarna, nie wpłynie to w żaden sposób na sytuację nieuprzywilejowaną czy negatywną na rynkach krajowych. Orlen i Lotos robią wszystko, żeby te ceny utrzymywać na najniższym poziomie – tłumaczyła minister klimatu i środowiska.

Wojna surowcowa

Jednocześnie Moskwa wskazała, że w perspektywie krótkoterminowej potrzebne będą nakłady na modernizację infrastruktury.

– Okres przejściowy i przygotowanie infrastrukturalne wielu państw na pewno będzie kosztował. Natomiast podawanie dziś jakichkolwiek kwot jest nieodpowiedzialne – powiedziała.

Rosja prowadzi obecnie "wojnę surowcową" z Zachodem, która zaczęła się w ubiegłym roku, a która dotyczy gazu ziemnego.

– Siłą rzeczy ta cena gazu wpływa na ceny energii i inne rynki. I tego doświadczamy my i cała Unia Europejska. Stąd pakiety i inne rozwiązania – wytłumaczyła minister.

Mity relacji z Rosją

– Jeżeli państwom poza unijnym wydaje się, że mają relacje biznesowe z Federacją Rosyjską, to jest kolejny mit – mówiła dalej Moskwa i dodała, że podczas zakończonego niedawno Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, polska delegacja usiłowała wskazywać na to, że Rosja wykorzystuje rynek surowców do osiągania celów politycznych, nie ekonomicznych.

– Bardzo nam zależało na tym, żeby w Davos ten przekaz został dobrze wypowiedziany i dobrze zrozumiany przez pozostałe państwa. Dla nich ta wojna jest wojną toczącą się gdzieś tam w Europie, na marginesie rzeczywistości, niepowiązana z gospodarką, ale myślę, że sytuacja z żywnością na całym świecie pokazuje, że ta wojna wpływa na rzeczywistość. Dzisiaj żywność, jutro może być to wojna surowcowa – podkreśliła Moskwa.

