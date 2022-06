"Jesteśmy zdeterminowani". Błaszczak o nowej broni dla polskiego wojska

Ustawa o obronie Ojczyzny zakłada zwiększenie nakładów na armię do 3 proc. PKB w 2023 r. – Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do tego, aby w jak najkrótszym czasie Wojsko Polskie było zaopatrzone w jak najlepszą broń, stąd też maksymalnie stawiamy na polski przemysł zbrojeniowy, a tam, gdzie polski przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie wyprodukować broni, która nie jest potrzebna dla WP, tam zamawiamy za granicą – powiedział Błaszczak w radiowej Jedynce.

Zagraniczne zamówienia

Pytany o zamówienia zagraniczne, wskazał: "My w 2018 r. zamówiliśmy system Partiot. Już w tym roku pierwsze elementy trafią do Polski. W 2019 zamówiliśmy Haimarsy, w 2020 r. samoloty F-35, najnowocześniejsze samoloty na świecie. W tym roku zamówiliśmy Abramsy, 250 czołgów Abrams, też najnowocześniejszych czołgów".

Poinformował, że prowadzone są negocjacje ze stroną amerykańską na temat przyspieszenia dostaw. – Jesteśmy na dobrej drodze, te negocjacje trwają. Też mamy świadomość dużego popytu, też wiele państw zamawia broń – podkreślił minister.

– Jeżeli partner jest wiarygodny (a Polska jest wiarygodna) i konsekwentnie zwiększa wydatki na obronność, to wtedy uzyskuje lepsze warunki kontraktów – dodał Błaszczak.

Współpraca z Koreą Południową

Wskazał także na "dużą możliwość" współpracy z Koreą Południową.

– Korea Południowa ma duży potencjał, chociażby […] Kraby, podwozie do Krabów, to podwozie, które dzisiaj produkowane jest na licencji koreańskiej, a pierwsze Kraby były wyposażone w podwozie zbudowane w Korei Płd. Tu jest duża możliwość współpracy, tym bardziej że ten sprzęt, którym dysponują siły koreańskie jest sprzętem interoperacyjnym, bardzo pasującym do sprzętu amerykańskiego. I to też jest bardzo ważne dla nas, aby WP było wyposażone w sprzęt, który jest kompatybilny ze sprzętem naszych sojuszników, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych – tłumaczył minister.

Przypomniał także o podpisanym niedawno kontrakcie polsko-ukraińskim na dostawy broni.

– Kontrakt z Ukrainą został podpisany z PGZ z Hutą Stalowa Wola na wyprodukowanie armatohaubic Krab na rzecz sił zbrojnych Ukrainy. A sprzęt, który przekazaliśmy Ukrainie świetnie się sprawdza. […] Wskażę chociażby na Pioruny – rakiety średniego zasięgu – podkreślił Błaszczak.

Czytaj też:

Andrzej Duda rozmawiał z Joe Bidenem. "Omówiono sposoby wzmocnienie bezpieczeństwa"Czytaj też:

Izba Reprezentantów USA za ustawą dot. broni. Jak zagłosuje Senat?