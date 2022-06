Morawiecki: Nie dajcie się zwodzić fałszywym prorokom

W poniedziałek w Sejmie odbywa się konferencja Programowa "Samorząd OdNowa" z udziałem około samorządowców, w tym prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów.

Zakończyć rywalizację rządu i samorządów

W trakcie spotkania głos zabrał także premier Mateusz Morawiecki. – Naszym celem jest zakończyć rywalizacją na tych polach, gdzie tej rywalizacji być nie powinno, mianowicie na polu na styku pomiędzy rządem i samorządem. Tutaj widzę dużo więcej pola do współpracy raczej niż do rywalizacji – tłumaczył na konferencji szef rządu.

– Nasz model zrównoważonego rozwoju zdecydowanie ma się różnić przede wszystkim od modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego. Tamten poprzedni opierał się głównie o rozwój wielkich ośrodków, najsilniejszych ośrodków i trochę tak jak tutaj Marcin Ociepa (wiceszef MON - red.) przywołał staropolskie powiedzenie, że zgoda buduje, to powiem jeszcze, że z pańskiego stołu coś miało skapnąć do tych mniejszych, maluczkich. Ale to nie była polityka, która była polityką słuszną – dodał Morawiecki.

– Raczej była polityką postępującego, pogłębiającego się rozwarstwienia. Niektórzy mówią nawet, że to była polityka darwinistyczna, silny, silniejszy ma większą szansę na pozyskanie środków, przyciągnięcie inwestorów, większe podatki, w związku z tym to koło się rozkręca i nakręca jeszcze mocniej – tłumaczył premier.

Morawiecki o wyzwaniach stojących przed Polską

– Niektórzy też tworzą taki fałszywy przekaz na samorządy wasze i nasze. Jeśli tak, to też proszę popatrzeć na fakty, na te samorządy, które są dzisiaj zarządzane przez naszych oponentów politycznych i porównać je do tych wszystkich, które są zarządzane na przykład przez naszych zwolenników. Proszę popatrzeć na te fakty w skali całej Polski – podkreślił dalej Morawiecki.

– Nie dajcie się zwodzić różnym fałszywym prorokom, różnym złym doradcom. Tym którzy wolą mówić nieprawdę, wprowadzać w błąd, siać zamęt, siać burzę i na tym polu zbierać swoje niedobre owoce. Dziś przed nami wyjątkowo trudny czas. Bardzo trudne okoliczności – mówił premier.

Jak tłumaczył szef rządu, na spotkanie w Sejmie przyjechał prosto z rozmów m.in. przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i premierami kilku państw UE. – Określiliśmy sobie jak gigantyczne wyzwania stoją przed nami. Przed rządem, samorządem we wszystkich krajach europejskich – stwierdził polityk.

– Ci z nas, te państwa, które będą potrafiły wypracować lepszą ścieżkę wyjścia z tego kryzysu za pół roku, za rok nie tylko wyjdą obronną ręką, ale będą w stanie lepiej od innych przyciągać inwestorów, kapitał na kolejne miejsca pracy. To staramy się dzisiaj robić, tak kierować się nawą państwową – dodał Morawiecki.

