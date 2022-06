Hartwich do RPD: Zostanie pan rozliczony

W środę posłowie debatowali nad informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2021 r. Mikołaj Pawlak przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku.

Po jego wystąpieniu głos zabrała Iwona Hartwich. Poseł nie szczędziła ostrych słów pod adresem RPD.

– Zastanawiam się, jak można podsumować pana działalność. Szukam pana inicjatyw, konkretów, przedsięwzięć, do których można by było się odnieść, ale wydaje mi się, że na próżno. Obojętność wobec krzywdy dzieci, ślepota na ich problemy, politykierstwo – to właśnie cechuje pełnienie urzędu przez pana Mikołaja Pawlaka – grzmiała.

Hartwich uderza w RPD

W dalszej części swojego wystąpienia Hartwich nawiązała do szokującej sprawy z Jordanowa.

– Chciałam zapytać, gdzie pan był, gdy bito dzieci w Jordanowie; kiedy znęcano się nad niepełnosprawną dziewczynką, którą przywiązywano do łóżka. Gdzie pan był, kiedy dzieci często krzyczały i błagały o pomoc? Pana nie było, ale za to zostanie pan rozliczony – mówiła Hartwich.

Poseł dodała, że życzy Pawlakowi, by mu się przyśniły prześladowane dzieci.

Dramat w Jordanowie

Portal Wirtualna Polska opublikował w poniedziałek artykuł, w którym napisał o przypadkach znęcania się nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie pod Krakowem. Przemoc miały stosować prowadzące placówkę zakonnice prezentki, a także zatrudnieni w DPS-ie pracownicy. Wiązanie do łóżek, zamykanie w klatce, bicie mopem – to tylko niektóre "kary" wymierzane dzieciom z niepełnosprawnościami, których mieli doświadczać bezbronni podopieczni. Wszystko wyszło na jaw po tym, jak jedna z sióstr miała pobić 13-letnią dziewczynkę. Z mediami skontaktowali się rodzice.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zleciła kontrole w DPS-ach. Doniesieniami o dramacie podopiecznych DPS-u w Jordanowie zajął się także Rzecznik Praw Obywatelskich. Dokładne zbadanie sprawy obiecał również wiceminister sprawiedliwości.

