Inflacja, Johnson, Abe, Holandia. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Miniony tydzień przyniósł wiele interesujących wydarzeń w Polsce i na świecie. Przypominamy niektóre z nich.

Inflacja. Stopy proc. w górę

Inflacja bije rekordy Inflacja konsumencka wyniosła 15,6 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2022 r., według szybkiego szacunku danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). By niwelować wzrost cen, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę referencyjną do 6,50 proc. z 6 proc.

Johnson podał się do dymisji

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poinformował, że rezygnuje ze stanowiska, a Partia Konserwatywna wybierze nowego lidera i szefa rządu. Kryzys, który doprowadził do rezygnacji Johnsona, rozpoczął się we wtorek, po rezygnacjach ministra Rishi Sunaka i sekretarza zdrowia Sajida Javida. Za nimi posypały się kolejne dymisje, co ostatecznie przesądziło o decyzji Johnsona.

Protesty rolników w Holandii

W Holandii trwają masowe protesty rolników. W ostatni poniedziałek 40 tys. holenderskich rolników uczestniczyło w protestach przeciwko rządowym planom ograniczenia szkodliwych zanieczyszczeń wytwarzanych przez zwierzęta gospodarskie.

Tamtejsza koalicja rządząca chce do 2030 roku obniżyć emisje zanieczyszczeń – głównie tlenku azotu i amoniaku – o 50 proc. w całym kraju. Ministrowie nazywają tę propozycję "nieuniknioną transformacją". I ostrzegają, że rolnicy będą musieli się dostosować albo zmierzyć się z perspektywą zamknięcia swoich gospodarstw.

Uchwała Rady Ministrów

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą skuteczniejszego realizowania wspólnej polityki rządu. Celem uchwały jest lepsza koordynacja prac rządu w obliczu różnic między koalicjantami. Rozbieżności dotyczą przede wszystkich relacji Warszawy z Brukselą. Spory wewnętrzne między PiS a Solidarną Polską nasiliły się po publikacji tzw. kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy.

Wypowiedź Putina

Podczas spotkania z liderami frakcji rosyjskiej Dumy Państwowej Władimir Putin stwierdził, że "Rosja jeszcze niczego na poważnie nie zaczęła" na Ukrainie. Mówił, że Zachód tylko przedłuża cierpienia Ukraińców. Stwierdzenie rosyjskiego prezydenta, że Rosja jeszcze niczego na poważnie nie zaczęła na Ukrainie, oznacza, że możliwości Moskwy i Kijowa są nieporównywalne – powiedział komentując te słowa rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Zamach na Shinzo Abe

Były szef japońskiego rządu Shinzo Abe został postrzelony przez zamachowca. Lekarzom nie udało się go uratować. Zabójcą okazał się około 40-letni mężczyzna Tetsuya Yamagami. Zatrzymany przyznał się do winy. Na razie nie wiadomo, jaka była jego motywacja.

Zapewnienie Adama Glapińskiego

Szef polskiego banku centralnego wystąpił na konferencji prasowej dotyczącej oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w naszym kraju. Prezes NBP zapewnił, że dopóki trwa jego kadencja, Polska nie wejdzie do strefy euro.

Rosja ostrzega Litwę

Rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa ostrzegła władze Litwy w kwestii odcięcia Kaliningradu od części dostaw towarów. stwierdziła, że "dialog z Komisją Europejską i Litwą jest kontynuowany" – Mamy pewność, że sprawa zostanie rozwiązana w najbliższej przyszłości – dodała. Zacharowa stwierdziła, że "rosyjscy partnerzy gospodarczy już teraz ponoszą straty w związku z jednostronnie wprowadzonymi przez Litwę bezprawnymi restrykcjami". Rzecznik jednocześnie dodała, że "jeśli sytuacja nie ustabilizuje się w nadchodzących dniach, Rosja podejmie zdecydowane kroki wobec Litwy i Unii Europejskiej".

