Sondaż: PiS zwiększa przewagę nad PO. W Sejmie 5 partii

Sondaż, przeprowadzony na zlecenie portalu Wpolityce.pl, pokazuje, że Zjednoczona Prawica wciąż cieszy się największym poparciem wśród Polaków. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to koalicja rządząca mogłaby w nich liczyć na prawie 40 proc. głosów. Z kolei druga w zestawieniu Platforma Obywatelska nie zwiększyła swojego poziomu poparcia. Trzecie miejsce utrzymuje za to Polska 2050 Szymona Hołowni. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 5 partii.

Sondaż: PiS i PO na czele. Kto jeszcze w Sejmie?

Na obóz rządzący chce w badaniu Social Changes głosować 39 proc. respondentów. To oznacza wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem tej pracowni. Z kolei partię Donalda Tuska wskazało 26 proc. ankietowanych. Tym samym Koalicja Obywatelska nie zanotowała zmiany w poziomie poparcia od ostatniego badania. Trzecia Polska 2050 może liczyć na 11 proc. głosów, co oznacza wzrost o 1 pkt proc.

Na dalszych miejscach znalazły się Konfederacja oraz Lewica. Zarówno na partię prawicową, jak i na lewicową, swój głos oddałoby 9 proc. biorących udział w badaniu.

Do Sejmu nie weszłoby Polskie Stronnictwo Ludowe. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza uzyskała tylko 4 proc. wskazań. Jeszcze gorsze wyniki uzyskały Kukiz'15 oraz Porozumienie. Na ugrupowanie Pawła Kukiza zagłosowałoby tylko 1 proc. respondentów. Z kolei partia byłego wicepremiera uzyskała 0 proc. głosów. 1 proc. ankietowanych wskazało inną partię.

Deklarowana frekwencja wynosi 57 proc., co oznacza spadek o 2 punkty procentowe.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 8 do 11 lipca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1073 osób.

