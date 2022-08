"Zgroza. A my na to pozwalamy". Jakubiak ostro o Niemcach

W poniedziałek obchodzimy 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Goszczący na antenie Poranka rozgłośni katolickich "Siódma9" Marek Jakubiak mówił o potrzebie rozliczenia Niemiec za zbrodnie drugiej wojny światowej. Polityk wskazywał, że choć nie wie, czy Berlin będzie miał środki na wypłatę reparacji, to jednak "faktura musi zostać wystawiona" i Polacy powinni domagać się zadośćuczynienia od Niemiec.

– Dla mnie Powstanie Warszawskie jest częścią mojego życia. Dziś bardziej popularne jest mówienie, że to nie Niemcy są odpowiedzialni za II wojnę światową, tylko naziści, albo mieszkańcy Europy, którzy zbłądzili, ale to byli jednak Niemcy – powiedział Jakubiak.

Jakubiak: Niemcy muszą zapłacić

Polityk jest przekonany, że gdyby w obecnych czasach zaszła potrzeba walki o wolność, "to nie byłoby to częścią propagandy i wydarzyłoby się samo, tak jak wtedy". Jakubiak dodał, że jest bardzo dumny z polskiej młodzieży, gdzie patriotyzm jest często spotykaną postawą. Niestety, w pozostałej części społeczeństwa nie jest on już tak powszechny.

– Część naszego dorosłego społeczeństwa (pod przemożnymi niemieckimi wpływami) dokonuje pewnego rodzaju relatywizmu - w istocie - odwracając kota ogonem, jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, Westerplatte i Kampanię Wrześniową – stwierdził Jakubiak i dodał, że historia zawsze była "ważną częścią" jego życia.

Jakubiak nie ma wątpliwości, że "cały naród niemiecki jest odpowiedzialny za ludobójstwo", a Berlin nie ma prawa być "moralnym mocarstwem" Europy, jeśli nie zadośćuczyni Polakom za zbrodnie III Rzeszy.

– W historiografii II wojny światowej doszedłem do tego, że zginęło wówczas 10 mln Polaków. Nawet to, że Niemcy obecnie w swoich wypowiedziach pomniejszają odniesione przez nas straty to jest zgroza, a my na to pozwalamy. Jeżeli Niemcy chcą być moralizatorami Europy i braćmi Polaków, to muszą na początku ponieść karę za ludobójstwo, czyli coś najgorszego na świecie, co może sąsiad zrobić sąsiadowi. Było to jest barbarzyństwo i muszą ponieść karę – podsumował Jakubiak.

