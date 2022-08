Hołownia do rządu: Powiedzcie nam, jak jest. Nie ściemniajcie

Kilkanaście dni temu jeden ze związków wędkarskich poinformował o zwiększonej liczbie śniętych ryb na kanale żeglugowym Odry w Oławie (woj. dolnośląskie). Na alarm zareagował Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jak podano, zbadano wodę z rzeki i stwierdzono podwyższony poziom tlenu, który jest zabójczy dla ryb. Prawdopodobnie do rzeki zrzucono ogromne ilości odpadów chemicznych.

Szymon Hołownia podczas dzisiejszej konferencji zapowiedział złożenie do kancelarii premiera listu z pytaniami dotyczącymi skażenia Odry. – Te pytania to m.in. nie wymienię ich wszystkich. Ile ton martwych ryb i zwierząt wyłowiono z Odry i jej odpływów od 26 lipca i czy premier może dzisiaj zapewnić, że rzeka nadal nie jest zatruwana, że ta chemia, te ścieki, ten syf, cokolwiek to jest, a tego nie wiemy, bo nawet oni tego nie wiedzą, czy do rzeki już nie płynie. To skandal, że przez ostatnie trzy tygodnie nie wiemy nic o skali tej katastrofy – powiedział Szymon Hołownia na konferencji prasowej.

Polityk pytał też, czy rząd planuje wprowadzenie rekompensat dla przedsiębiorców i dla rolników, którzy nie będą mogli brać wody z Odry.

Hołownia zapowiada interwencje poselskie

Hołownia przekazał ponadto, że posłowie Polski 2050, Paweł Zalewski i Michał Gramatyka, podejmą interwencje poselskie poselskie w Wodach Polskich i Ministerstwie Infrastruktury. – To się stanie w ciągu najbliższych dwóch dni. Paulina Hennig-Kloska, Joanna Mucha, te dokładnie pytania, które dzisiaj stawiamy premierowi, zadadzą jutro na sejmowej komisji ochrony środowiska, bo te pytania muszą być powtarzane do skutku, aż poznamy na nie odpowiedź – mówił.

– My dzisiaj oczekujemy informacji od rządu, powiedzcie nam, jak jest, nie ściemniajcie, nie chowajcie, nie ukrywajcie. Dzisiaj jesteście to winni przede wszystkim tym, którzy od kilku dni, tygodni poświęcają swoje życie, zdrowie, czas na to, żeby Odrę ochronić, aby ją oczyścić, żeby próbować ją odbudować – podkreślał.

Badania Odry

Tymczasem Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poinformował, że badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci.

W komunikacie napisano, że pobór próbek przez stronę polską prowadzony był w nurcie Odry granicznej na terenie woj. lubuskiego, natomiast po stronie niemieckiej próbki pobrane zostały na starorzeczu i dopływach Odry.

Minister Anna Moskwa przekazała we wtorek, że próbki wody z Odry zostaną zbadane także w zagranicznych laboratoriach.

"Eksperci zespołu ds. skażenia Odry zdecydowali, by próbki zostały wysłane do zagranicznych laboratoriów. Oprócz badań w polskich instytutach, wczoraj próbki zostały przekazane do laboratorium w Czechach. Dzisiaj zostaną dostarczone do Holandii i Wielkiej Brytanii" – napisała na Twitterze Anna Moskwa.

