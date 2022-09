Reparacje wobec Niemiec, zakaz wiz dla Rosjan. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Miniony tydzień przyniósł wiele interesujących wydarzeń w Polsce i na świecie. Prezentujemy najważniejsze z nich.

MSZ Rosji: Wzywamy wszystkie kraje

Rosja wezwała wszystkie kraje do natychmiastowego podpisania i ratyfikacji traktatu o zakazie prób jądrowych (CTBT). Moskwa uważa, że CTBT zawsze był głównym instrumentem powstrzymywania prób jądrowych, ale przyjęty w 1996 r. dokument nigdy nie wszedł w życie.

"Fakt, że Stany Zjednoczone, jedno z największych światowych mocarstw jądrowych, znajdują się wśród krajów, które wciąż odmawiają ratyfikacji tego ważnego dokumentu, pozostaje powodem do głębokiego zaniepokojenia" – czytamy w oświadczeniu rosyjskiego MSZ.

Szokujący wpis Verhofstadta

Słynący z krytyki Polski Guy Verhofstadt zamieścił w mediach społecznościowych oburzający wpis. Belgijski polityk odniósł się zarówno do polskiej pomocy dla ukraińskich uchodźców, jak i środków z KPO. Jak stwierdził, Polska nie ma co liczyć na jakiekolwiek pieniądze z Brukseli, dopóki nie zacznie przestrzegać "praworządności".

"Witamy na początku nowego roku politycznego, w którym stare problemy polityczne Europy pozostają na stole… Bez względu na to, jak kluczową rolę Polska odgrywa w pomaganiu Ukrainie, NIE otrzyma unijnych funduszy naprawczych, chyba że w pełni przywróci rządy prawa!" – napisał Verhofstadt na Twitterze.

Premier z wizytą w Paryżu

Premier Mateusz Morawiecki udał się w poniedziałek z wizytą do Paryża, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. – Polska w tym roku zużyje mniej tego historycznie drogiego gazu niż w roku ubiegłym – stwierdził szef polskiego rządu. I podkreślił, że "widać to już dzisiaj".

Morawiecki zwracał także uwagę na politykę energetyczną Unii Europejskiej w dobie wojny na Ukrainie. Zaproponował przy tym reformę systemu ETS "unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych".

Michaił Gorbaczow nie żyje

W wieku 91 lat zmarł ostatni przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow. Informację przekazał we wtorek, 30 sierpnia Centralny Szpital Kliniczny w Moskwie. "Michaił Siergiejewicz Gorbaczow zmarł dziś wieczorem po ciężkiej i długotrwałej chorobie" – napisano w oficjalnym komunikacie.

"Michaił Gorbaczow nie żyje. W naszej pamięci pozostanie jako ten dzięki któremu Związek Radziecki przeszedł do historii – choć on chciał go uratować. Pamiętajmy o tym zwłaszcza teraz gdy są tacy którym marzy się powrót do imperialnej przeszłości" – oznajmił w mediach społecznościowych rzecznik polskiej dyplomacji Łukasz Jasina.

Verhofstadt o reformie UE

Wolałbym, żeby Niemcy przewodzili wręcz trochę bardziej – powiedział Guy Verhofstadt podczas debaty na "Campusie Polska" Rafała Trzaskowskiego.

Seria debat w ramach wydarzenia ponownie odbywa się na uniwersyteckim kampusie w olsztyńskiej dzielnicy Kortowo. Wydarzenie rozpoczęło się w piątek, 26 sierpnia, a zakończyło się w środę, 31 sierpnia. Przeprowadzono wiele paneli tematycznych z udziałem polityków, aktywistów, ekspertów i celebrytów.

Zakaz wiz dla Rosjan

Ministrowie spraw zagranicznych państw UE osiągnęli porozumienie w sprawie zawieszenia umowy wizowej z Rosją.

Po dwudniowym nieformalnym spotkaniu w Pradze ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli konsensus polityczny zakładający zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych między Unią Europejską a Rosją.

Inflacja dalej rośnie

Inflacja konsumencka wyniosła 16,1 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu 2022 r., według szybkiego szacunku danych – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,1 proc. (wskaźnik cen 116,1), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,8 proc. (wskaźnik cen 100,8).

Putin niedaleko polskiej granicy

Rosyjski prezydent Władimir Putin przybył w tym tygodniu do Kaliningradu. Podróż była zaplanowana z okazji Dnia Wiedzy, "ale nie tylko" – przekazała rosyjska agencja informacyjna TASS.

Według nieoficjalnych doniesień, Putin odbył robocze spotkanie z gubernatorem obwodu kaliningradzkiego Antonem Alichanowem oraz wizytował oddział Szkoły Marynarki Wojennej.

Reparacje od Niemiec

Ponad sześć bilionów złotych – tyle ma wynieść łączna wartość reparacji wojennych, o jakie upomina się Polska. – Takie odszkodowania są spłacane latami. Jest to suma do udźwignięcia dla niemieckiej gospodarki – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

1 września – w kolejną rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej – podano kwotę, którą Polska powinna otrzymać od Niemiec, według autorów raportu, nad którym pracował specjalny zespół pod przewodnictwem posła Arkadiusza Mularczyka.

