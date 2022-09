Bielan zapowiada: Dostęp do broni zostanie zliberalizowany

We wtorek w audycji "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus Bielan mówił o planach liberalizacji dostępu do broni w kraju.

– Toczą się prace wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Na posiedzenie Rady Koalicji powołaliśmy zespół wewnętrzny, który pracuje nad scaleniem kilku projektów ustaw. Mamy opinie Biura Analiz Sejmowych w kwestii wszystkich projektów – zapowiedział polityk.

Dostęp do broni

Adam Bielan zdradził, że zespół koalicyjny już prawie wypracował "kompromisowy projekt". – Ten projekt jest już gotowy w dużej mierze. Myślę, że to potrwa jeszcze dwa lub trzy tygodnie. To będzie projekt poselski. Później musi, oczywiście, zapaść decyzja polityczna. Mam nadzieję, że to się wydarzy jeszcze jesienią tego roku – oznajmił.

Przypomnijmy, że pod koniec marca br. do Sejmu złożony został projekt ustawy, której celem jest uproszczenie dostępu do broni w Polsce. Projekt zakłada odejście od nielogicznego – zdaniem autorów – podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni i wprowadza w to miejsce gradację pozwoleń w zależności od rodzajów broni. Ustawa proponuje ustalenie czterech poziomów dostępu, uzależnionych od poziomu kompetencji posiadacza.

Zmiany w rządzie

Na antenie Radia Plus Adam Bielan został także zapytany o potencjalne zmiany w rządzie. Stwierdził, iż "w Zjednoczonej Prawicy trwa dyskusja na temat rekonstrukcji". Pytany, czy w skład Rady Ministrów wejdzie odwołany z funkcji prezesa Telewizji Polskiej Jacek Kurski, europoseł odpowiedział: "Nie wiem, czy ma tego rodzaju ambicje. Nie wiem, czy dostał taką propozycję. Myślę, że musimy poczekać kilka dni".

– Sądzę, że wiele osób jest zaskoczonych rozwojem wydarzeń, więc znając już ponad ćwierć wieku Jacka, wiem, że z całą pewnością on sam nie będzie chciał być długo bezczynny – powiedział prezes Partii Republikańskiej.

