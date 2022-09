Kaczyński: Po raz kolejny udowadniamy, że Polska jest poważnym państwem

– Ten piękny i symboliczny dzień otwarcia tego kanału jest wynikiem woli, której inspiracją jest patriotyzm. Ten patriotyzm prowadził nas do wniosków, że sami musimy decydować o własnych sprawach i o własnym terytorium, ale był też patriotyzm lokalny – mówił Kaczyński.

Według niego mieszkańcy Elbląga i okolicznych miejscowości chcieli, by ich ziemia się rozwijała, by port elbląski był "czwartym portem Rzeczpospolitej". – Dziś klęskę bezrobocia, która była na tych ziemiach, mamy za sobą – dodał.

Kaczyński: Nikt nie potrafi nas powstrzymać

Podkreślił, że to lokalna społeczność zabiegała o przekop Mierzei Wiślanej, ale dopiero rządu Prawa i Sprawiedliwości przyniosły decyzję o inwestycji. – Dziś po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem, dlatego że nikt nie potrafi nas powstrzymać przy takich inicjatywach i dlatego że robimy to, co obiecaliśmy – powiedział Kaczyński.

– Musimy iść wyznaczoną drogą i trzeba to rozwijać. Wierzę, że to początek czwartego portu Rzeczypospolitej, wierzę w rozwój tej ziemi. Przekop Mierzei to akt tego, że Polska była naprawdę niepodległa, suwerenna i by była silnym, poważnym, liczącym się państwem – oświadczył prezes PiS.

Podziękował wszystkim, którzy "przyczynili się do tej inwestycji swoją pracą, wolą i determinacją". – Niech żyje Polska! – zakończył Kaczyński.

Przekop Mierzei Wiślanej

Warta blisko 2 mld zł inwestycja nie jest jeszcze ukończona. Gotowy jest przekop, ale dla statków o zanurzeniu do 4,5 metra droga do portu pozostanie zamknięta – konieczne jest pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym. W sumie potrzeba na to ok. 100 mln zł.

Uroczystość otwarcia kanału nieprzypadkowo zaplanowano na 17 września, rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, ponieważ przekop Mierzei Wiślanej daje Polsce niezależne od Rosji przejście z zalewu na Bałtyk, co zdaniem rządu zapewnia nam w ten sposób suwerenność.

