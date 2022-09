"Mamy propozycję dla pana premiera". Samorządy odpowiadają na wezwanie do ograniczania energii

15 września na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że administracja rządowa, jak również administracja samorządowa są zobowiązane do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc.

Oszczędzić można na oświetleniu

Premier zauważył, że oszczędzać można między innymi na oświetleniu. Podkreślił, że modernizacja przyniesie oszczędności w tej dziedzinie. Rząd ma wprowadzić ogólnopolski program, który to umożliwi. Media donoszą jednak, że na razie samorządy po prostu przestały włączać oświetlenie na noc.

Z informacji udostępnionych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) wynika, że podwyżki cen ciepła systemowego wyniosą co najmniej kilkadziesiąt procent. Odbiorcy indywidualni i wielkie firmy mają być chronione, ale powstaje pytanie, co z samorządami, które uznają, że modernizacja oświetlenia nie wystarczy.

Władze samorządowe protestują

– Premier prawdopodobnie nie wie, co w kraju się dzieje. Myślę, że większość samorządów przeprowadziło różnego rodzaju działania związane np. z wymianą oświetlenia na energooszczędne. Tak to jest w Sosnowcu. Mamy oszczędności dużo większe niż 10 proc. pana premiera. Co więcej, również działamy w ten sposób, bo to oświetlenie jest nowoczesne, że w godzinach późnonocnych ono jeszcze troszeczkę przygasa, żeby jeszcze oszczędzać. Tak że jeżeli premier namawia nas do wygaszania świateł, to my na to się nie zgadzamy – mówił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński w rozmowie z z reporterką RMF FM.

Prezydent Sosnowca wezwał premiera, "żeby zajął się prawdziwym działaniem". Wypomniał też Morawieckiemu, że samorząd to mieszkańcy i w pierwszym rzędzie trzeba zadbać o to, aby mieli niższe rachunki za prąd.

W innych miastach Europy włodarze wyłączają oświetlenie turystycznych obiektów. W Paryżu zdecydowano się ograniczyć oświetlenie Wieży Eiffla . Od 23 września o godzinie 22:00 będzie wyłączane także oświetlenie budynku Urzędu Miasta Paryża, urzędów władz dzielnic, wieży Sain-Jacques i muzeów miejskich.

Czytaj też:

Polska ma narzędzia do zapobiegania manipulacjom na rynku energiiCzytaj też:

Morawiecki: Zamrozimy ceny prądu