Meloni: Przekształcimy idee w politykę rządu, jak to robią w Czechach i Polsce

Giorgia Meloni, będąca kandydatką na premier Włoch, skierowała swoje przesłanie do uczestników wiecu organizowanego w niedzielę w Madrycie przez prawicową partię Vox. W ramach konwencji VIVA22, głos zabrał także premier Polski Mateusz Morawiecki.

Włoska polityk nie wzięła w wydarzeniu udziału osobiście, ale nagrała wideo. W wypowiedzi nawiązała do polityki prowadzonej przez rząd PiS, stawiając ją za wzór i przykład. Mówiła też o potrzebie współpracy europejskich partii konserwatywnych.

– W najbliższych dniach przekształcimy idee w konkretną politykę rządu, tak jak robią to już nasi przyjaciele z Republiki Czeskiej, Polski i – jak mam nadzieję – szybko zaczną to robić nasi szwedzcy przyjaciele, jak będą to kontynuować nasi łotewscy przyjaciele i, mam nadzieję, przypadnie to w przyszłym roku i Vox – powiedziała Meloni, nawiązując do hiszpańskich wyborów parlamentarnych planowanych na 2023 r.

"Ludzie nie przyjmują już tej narracji"

W przesłaniu Meloni podkreśliła: – Wytrzymaliśmy do dzisiaj kłamstwa i próby podzielenia nas. We Włoszech wykorzystują sojusz z Vox, by określić nas jako tych, którzy nie mogą kandydować w wyborach, tak jak w Hiszpanii używają sojusz z Braćmi Włochami, by was przedstawić jako tych, którzy nie mogą kandydować.

Liderka Braci Włochów odniosła się też do wypowiedzi szefowej KE. Ursula von der Leyen przed wyborami we Włoszech zasugerowała, że jeżeli wygra właśnie formacja Giorgi Meloni, to Unia jest gotowa wstrzymać fundusze dla tego kraju.

– Naprawdę nasze ruchy nie mogą kandydować skoro głosują na nie miliony obywateli? – zapytała faworytka do fotela premiera Włoch. – Oczywiście nie. Nie bójcie się narracji głównego nurtu, bo dobra wiadomość jest taka, że ludzie już jej nie przyjmują. Kiedy nas się słucha, można zrozumieć, że jesteśmy wszystkim, ale nie potworami. Wspólna droga będzie piękna. Ja to wiem, a wy musicie w to wierzyć – zaapelowała.