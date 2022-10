"Totalitaryzm u bram". Czarnek celnie punktuje wykładowcę UW

Maciej Górecki to profesor UW, wykładający na Wydziale Psychologii. Jako jego zainteresowania naukowe, na stronie uczelni wymieniono "zachowania wyborcze, systemy wyborcze, politologia porównawcza, metodologia badań społecznych".

Wykładowca w skandaliczny sposób odniósł się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Stwierdził mianowicie, że są oni "niezwykle toksyczni kulturowo". Dodał, że w przyszłości służby nie powinny dopuścić, aby kiedykolwiek powstała partia bazująca na tym elektoracie. "Tylko w ten sposób unikniemy pełnoskalowego faszyzmu" – podsumował profesor UW.

To jednak nie koniec. Wykładowca stwierdził też: "'Toksyczne wspólnoty' to zagadnienie znane nauce. Np. poparcie wyborcze dla NSDAP było bardzo wysokie w tych częściach Niemiec, gdzie w XIV w. (prawie 600 lat wcześniej) dochodziło do częstych pogromów antysemickich i oskarżania Żydów o sprowadzenie epidemii 'czarnej śmierci'" – przekonuje.

Czarnek: Dziękujemy za szczerość!

Na te wpisy zareagował minister edukacji i nauki. Prof. Przemysław Czarnek wytknął, że przedstawiciel środowiska stawiającego na piedestale wartości takie jako tolerancja oraz i praworządność, chce de facto odebrać prawo głosu tym, z których poglądami się nie zgadza.

"Oto totalitaryzm u bram naszego wolnego i praworządnego Państwa. To naukowe zaplecze PO i Lewicy. już zapowiada infiltrację, dezintegrację itd., już dziś opluwają 40% społeczeństwa. Dziękujemy za szczerość i czekamy na dalsze punkty programowe opozycji" – ironizuje szef MEiN.

Górecki odpowiedział: "Panie Ministrze, 40% to być może ma to, co Pan spożył przed napisaniem tego tweeta".

W jednym z kolejnych wpisów, wykładowca wyraził z kolei swoje zdanie nt. urzędującego prezydenta. "Tytuł profesora powinien być wręczany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, nie przez Prezydenta RP. Andrzej Duda ostatecznie skompromitował ideę tytułu naukowego wręczanego przez polityków" – napisał.