Biskup: Szkoła winna być kuźnią cnót społecznych

Hierarcha przewodniczył Mszy Świętej w kościele pw. św. Jadwigi Królowej z okazji obchodów 50-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie.

Duchowny podkreślił, że jubileusz to czas wspominania wydarzeń i ludzi. – Dzisiaj chcemy wspominać wszystkich, którzy tworzyli waszą szkołę, którzy włożyli w nią swoje serce, zaangażowanie, pracę, talenty, umiejętności i chcemy za to im dziękować. Modlimy się także za tych, którzy już umarli, a kiedyś byli związani z tą szkołą – powiedział.

"Czas rozwoju intelektualnego"

Zwracając się do uczniów, biskup Damian Bryl zaznaczył, że "szkoła to nie smutny obowiązek, ale czas rozwoju intelektualnego". – Szanujcie szkołę. Wracajcie do niej z radością, uważajcie ją za wielki dar. Prawo do wykształcenia oznacza prawo do bycia w pełni człowiekiem – mówił za św. Janem Pawłem II. Odwołując się do nauczania papieża Polaka, stwierdził, że "szkoła ma nie tyle przekazywać wiadomości, ale zapewnić pierwsze miejsce humano-mądrości wyrażającej się zdolnością do rozwiązywania życiowych problemów". – Szkoła musi być bardziej zorientowana ku wartościom człowieczeństwa. I do tego potrzebny jest głęboko zaangażowany nauczyciel – wskazał.

– Młodzi oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie – zwrócił się do pedagogów biskup Damian Bryl.

Zespół Szkół w Ostrzeszowie

Lata 60. i 70. XX wieku wpisały się w historię Ostrzeszowa jako okres dynamicznego rozwoju przemysłu maszynowego, co zaowocowało powstaniem zakładu produkującego sprzęgła elektromagnetyczne do maszyn i urządzeń – Fabryki Urządzeń Mechanicznych. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę robotniczą tej branży było ogromne. W tym celu wybudowano kompleks hal produkcyjnych, a wkrótce także budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną, przeznaczone na szkołę przyzakładową. W akcie założycielskim w 1972 roku nadano jej nazwę Zespół Szkół Zawodowych FUM "Ostrzeszów". W 1976 roku zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Ostrzeszowie. Rok 1982 zaowocował uruchomieniem Technikum Mechanicznego.

Przemiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku wymusiły na szkole przystosowanie się do gospodarki rynkowej. Od 2002 roku placówka nosi nazwę Zespół Szkół nr 2. Przy szkole powołano Ośrodek Kształcenia Kierowców. Stale modernizuje się bazę dydaktyczną, zmienia kształcenie zawodowe, przystosowując je do rynku pracy.