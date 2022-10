Witek po szczycie w Brukseli: To było bardzo dobre spotkanie

Po zakończeniu obrad "Szczytu Kobiet" w siedzibie Parlamentu Europejskiego Witek udzieliła wypowiedzi przedstawicielom mediów.

– Bardzo się cieszę, bo to jest już trzecie spotkanie. Bardzo chciałam, żeby było zorganizowane właśnie tutaj, w Brukseli, dlatego że zainteresowane sprawą jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie powinny być wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej, a to w Brukseli jest serce UE – powiedziała.

Szczyt w Parlamencie Europejskim w Brukseli

W środę, 12 października 2022 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli spotkało się 14 przewodniczących parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Celem szczytu była analiza pomocy dla walczącej z Rosją Ukrainy.

Elżbieta Witek podkreśliła w swojej wypowiedzi, że chciała, aby wydarzenie odbyło się w siedzibie PE w stolicy Belgii, aby jak najlepiej "wybrzmiał głos kobiet".

– Przede wszystkim muszę przyznać, że to było bardzo dobre spotkanie. O ile pierwsze było poświęcone ogólnej ocenie sytuacji jeszcze w kwietniu, czyli dwa miesiące po wybuchu wojny, o tyle w tej chwili już padają konkrety, co możemy zaproponować. Wszystkie zwracałyśmy uwagę na zbliżającą się zimę i na to, że możemy mieć kolejną falę uchodźców z Ukrainy, którym będzie trzeba pomóc. To powinna być pomoc celowana zarówno dla tych, którzy będą uciekać i przybywać do naszych krajów, ale także dla żołnierzy, w tym kobiet, bo także kobiety walczą w armii, nie zapominajmy o tym – mówiła polityk.

– Przed nami wielkie wydarzenie, bo 25 października spotykamy się w Zagrzebiu. To jest platforma krymska w wymiarze parlamentarnym. Naprawdę reprezentacja będzie z całego świata, ja również się tam wybieram, wszystkie moje koleżanki, które były z nami dzisiaj także. To będzie wydarzenie, które powinno przynieść jakiś konkret dodatkowy, oprócz tego, o czym rozmawiałyśmy w Brukseli – stwierdziła marszałek Sejmu.

