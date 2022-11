Wąsik: Możliwe rosyjskie prowokacje na Marszu Niepodległości

We wtorek w Radiu Plus wiceminister spraw wewnętrznych i administracji pytany był o bezpieczeństwo Marszu Niepodległości, który 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy. – Zdajemy sobie z tego sprawę, że mogą być ryzyka. Mogą być prowokacje, może być różne rozgrywanie pewnych sytuacji, żeby tę ideę skompromitować – powiedział.

Podkreślił, że sytuacja jest nadzwyczajna z powodu wojny na Ukrainie. – Zdajemy sobie sprawę, jakich metod może chwytać się Władimir Putin, ale przygotowujemy służby i całe państwo na tę sytuację – dodał, zapewniając, że służby pozostają w kontakcie z organizatorami i zrobią wszystko, aby marsz był bezpieczny.

Wąsik: Zawsze przygotowujemy się na czarne scenariusze

Pytany, czy ma konkretną wiedzę na temat przygotowywanych prowokacji, czy to jedynie przypuszczenia, Wąsik odpowiedział: "Proszę wybaczyć, ale pewnych rzeczy nie będziemy mówić".

– Jestem przekonany, że będzie bezpiecznie na Marszu Niepodległości. Podejmujemy różnego typu działania w tym zakresie. Przygotowujemy się zawsze na czarne scenariusze. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo, przygotowując się do jak najbardziej czarnych scenariuszy. Będziemy działać naprawdę bardzo szeroko – zapowiedział szef MSWiA.

Sondaż: Jaki jest stosunek Polaków do Marszu Niepodległości?

Ankietowanym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zadano pytanie: "Czy 11 listopada ulicami Warszawy powinien przejść Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe pod wodzą Roberta Bąkiewicza?".

36,8 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 18,8 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 19,6 proc. – "raczej tak". Przeciwnego zdania było 47 proc. badanych (10,2 proc. odpowiedziało "raczej nie", zaś 36,8 proc. – "zdecydowanie nie").

Marsz Niepodległości, jak co roku, ruszy 11 listopada z ronda Romana Dmowskiego w Warszawie. Trasa będzie taka sama, co w poprzednich latach. Hasło tegorocznego Marszu Niepodległości to "Silny Naród, Wielka Polska".

