Kaczyński publicznie żartował z Giertycha. Ten odpowiada: Wątpię, Jarku...

Prezes PiS kontynuuje objazd po Polsce. Polityk odwiedził wczoraj Jastrzębie-Zdrój. Podczas swojego wystąpienia Kaczyński nawiązał do planów opozycji dot. zemsty na Zjednoczonej Prawicy.Kilka słów dotyczyło Romana Giertycha.

– Tym razem musimy naprawdę dokonać ogromnego wysiłku, bo nasi przeciwnicy mają bardzo zły program, zły przekaz, wręcz fatalny, który zapowiada że zlikwidują w Polsce demokrację, opozycję, będą wszystkich, którzy im się nie podobają, wsadzać do więzienia. Ci najgorsi „sędziowie” będą ich sądzić, prokuratorem generalnym zostanie człowiek, który ze względu na swój wygląd jest określany jako koń, ale konie to są bardzo mile zwierzęta, a ten pan, łagodnie mówiąc, nie jest specjalnie sympatyczny, a przede wszystkim nie ukrywa swojej chęci zemsty na nas. Bo przecież swego czasu siedziałem kiedyś niedaleko niego, niemalże obok. To wiem że już planował być w 2020 roku prezydentem. Jakoś mu do tego daleko, a nawet w 2015. Krótko mówiąc, subiektywnie jest głęboko przekonany, że został przez nas skrzywdzony – mówił prezes PiS.

Giertych odpowiada

Do słów prezesa PiS odniósł się sam Giertych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Giertych zamieścił na Twitterze serię wpisów poświęconych zagadnieniu. – Bardzo lubię moją ksywę i zgadzam się z Jarkiem, że konie to miłe zwierzęta. Ale że się mu śnię jako koszmar, to mi przykro – stwierdził.

– Jarosław Kaczyński powiedział, że jak przegrają, to wszyscy oni pójdą siedzieć i że ma tego dokonać prokurator generalny, którego nazywają koniem. I że ten koń jest niesympatyczny. Wątpię Jarku, abym został prokuratorem generalnym. Byłbym dla was zbyt łagodny… – stwierdził w kolejnym wpisie. Jednocześnie zapewnił, że "niewinni nie mają się czego obawiać".

– Skoro Jarku mój wygląd kojarzy ci się z koniem, to powiedz z czym ci się kojarzy ten gość na stołeczku przed lustrem? – drwił w kolejnym komentarzu.

Czytaj też:

Opozycja chce delegalizacji PiS-u? Giertych: Strach ma wielkie oczyCzytaj też:

Kaczyński wskazał słaby punkt PiS: To słabość naszej formacji, do której się przyznajemy