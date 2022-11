Orban jasno o Ukrainie: Potrzebujemy jej suwerenności

– Europa jest zjednoczona w swoich celach. Najważniejsze, że Rosja nie zagraża bezpieczeństwu Europy, a żeby utrzymać ten stan, potrzebujemy suwerennej Ukrainy – powiedział Viktor Orban podczas Międzynarodowego Związku Chrześcijańskich Demokratów. Słowa węgierskiego premiera cytuje serwis 24.hu.

Jak opisują media, polityk zwrócił uwagę, że opinie wewnątrz Unii Europejskiej na temat sposobu rozwiązania konfliktu między Rosją a Ukrainą są podzielone. Według zapowiedzi Orbana przedstawiciele Węgier nadal będą rozmawiać z innymi krajami UE o sankcjach wobec Rosji.

Premier krytycznie ocenił działania Rosji. Zaznaczył, że celem dla Europy jest dziś uniknięcie recesji. Jednocześnie powiedział, że wysokie ceny energii spowodowane wojną w Ukrainie i sankcjami, utrudniają krajom Europy Środkowo-Wschodniej zachowanie stabilności gospodarczej.

Rozszerzenie NATO. Orban złożył obietnicę Morawieckiemu

Podczas spotkania przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej, oprócz kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, poruszono także sprawę rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię. Węgry są jednym z dwóch państw Sojuszu, które jeszcze nie wyraziły zgody na akcesję Skandynawów.

Tymczasem, jak przekazał premier Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego rządu Viktor Orban zapowiedział, że parlament zajmie się tą kwestią na początku 2023 roku. Wcześniej media donosiły, że uchwała wyrażająca zgodę na rozszerzenie Sojuszu będzie głosowana w Budapeszcie podczas grudniowej sesji plenarnej.

– Zwróciłem się do pana premiera Viktora Orbana o jak najszybszą ratyfikację możliwości przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Uzyskałem taką obietnicę, że na pierwszej sesji parlamentarnej w nadchodzącym roku, a więc za niewiele ponad miesiąc, ta ratyfikacja nastąpi. A więc jest konkretna data, jest zobowiązanie po stronie Węgier i bardzo za to dziękuję – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej po spotkaniu liderów państw V4.

