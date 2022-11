Morawiecki: Komisja Europejska musi w równy sposób traktować wszystkie kraje europejskie

W stolicy Słowacji odbyło się spotkanie szefów państw Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy Polski, Słowacji, Węgier i Czech rozmawiali na temat sytuacji na Ukrainie oraz o kwestii bezpieczeństwa energetycznego.

Konieczne wsparcie KE

Po spotkaniu politycy wzięli udział w konferencji prasowej. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że Komisja Europejska powinna zdecydowanie bardziej pomagać państwom, które w pierwszych miesiącach wojny przyjęły ogromne liczby uchodźców z Ukrainy.

– Nasze kraje, można powiedzieć kraje wschodniej flanki NATO, kraje w tej części Europy, stanęły na wysokości zadania i pół roku temu, kiedy dziennie do Polski wjeżdżało ponad 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy, potrafiliśmy wszystkim otworzyć drzwi, serca – powiedział szef polskiego rządu.

– Dziś przestrzegamy i wzywamy Komisję Europejską do szybkich działań prewencyjnych, działań tu i teraz, dzisiaj, nie czekając na to, co może się zdarzyć za dwa tygodnie, za cztery tygodnie – dodał Morawiecki.

Premier Polski przypomniał, że Rosjanie ostrzeliwują elektrownie i inne obiekty infrastruktury krytycznej, przez co miliony Ukraińców są pozbawione prądu i ciepła. W związku z nadchodzącą zimą, kraje przyfrontowe spodziewają się kolejnej fali uchodźców z Ukrainy.

– W związku z tym pieniądze z Unii Europejskiej, z Brukseli powinny, i to jest nasze wspólne zdanie, naszej czwórki, jednoznacznie dużo większym strumieniem popłynąć do naszych krajów – wskazał Morawiecki.

Ceny gazu

Przywódcy państw V4 rozmawiali także o próbach wprowadzenia jednolitej ceny gazu na rynku UE. Jak powiedział premier, "wysoką cenę za rosyjski gaz płacą nie tylko obywatele Ukrainy, tam ta cena jest przeogromna, ale płacą ją również obywatele Polski, Słowacji, Czech, Węgier, wszyscy Europejczycy". Z tego względu konieczna jest interwencja KE.

– Zaproponowano pułap cenowy dla gazu, który jest tak wysoki, że niektórzy nazywają go homeopatycznym. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście, ta cena gazu, która została określona czy zaproponowana teraz jest zdecydowanie za wysoka – podkreślił Morawiecki.

– W związku z tym, oczekujemy dużo bardziej zdecydowanej propozycji ze strony Komisji Europejskiej – dodał premier.

Morawiecki mówił także o konieczności równego traktowania wszystkich państw członkowskich UE przez Komisję Europejską.

– Komisja Europejska musi w równy sposób traktować wszystkie kraje europejskie, w sposób fair podchodzić do wszystkich krajów, a nie jednych traktować gorzej, a innych lepiej. Mówię to w kontekście środków unijnych, takie jest też nasze wspólne zdanie, które sobie przedyskutowaliśmy – podkreślił.

