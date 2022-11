Prezydent Duda: Jesteśmy gotowi bronić się przed rosyjskim ciemiężcą

Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Belwederu. Oprócz prezydenta, wzięli w niej udział także m.in. szef KPRP Grażyna Ignaczak–Bandych, szef BBN Jacek Siewiera oraz wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W swoim przemówieniu prezydent Duda podkreślił, że zagrożenie ze strony imperialnej polityki Rosji jest wciąż realne, a pokazuje to przykład wojny na Ukrainie.

– My i wszystkie narody Europy Środkowej wiemy, co to znaczy ruski mir i wiemy, że pod tym słowem dla nas nie kryje się nic dobrego. Wiemy o tym, że to oznacza niewolę, wiemy, że to oznacza brak wolności, wiemy, że to bardzo często oznacza cierpienie, więzienie i śmierć – powiedział prezydent.

Polska częścią Zachodu

Duda podkreślił, że obecnie Polska patrzy "w zupełnie inną stronę", ponieważ "jesteśmy częścią Zachodu, cywilizacji wolności, cywilizacji demokracji, cywilizacji moralności i etosu".

– Byliśmy nią, jesteśmy nią od ponad 1050 lat, odkąd jesteśmy państwem chrześcijańskim przynależącym właśnie do wspólnoty Zachodu. Jesteśmy gotowi bronić się przed sowieckim czy rosyjskim ciemiężcą – wskazał prezydent dodając, że jest to "jedno z najważniejszych zadań jakie stoi od stuleci przed polskim żołnierzem i przed tym, kto jest za niego odpowiedzialny, czyli przed polskim oficerem".

– Tak, mówię to z całą mocą, decydując się na naukę i służbę w szkołach oficerskich, decydując się na służbę w polskim wojsku, na tym właśnie oficerskim poziomie przyjmujecie zarazem na siebie odpowiedzialność za kształt polskiego wojska – powiedział Andrzej Duda i podziękował podchorążym za gotowość do wzięcia odpowiedzialności za polskie sprawy oraz życie innych.

Dzień Podchorążego ustanowiono na pamiątkę wydarzeń nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, kiedy grupa podchorążych pod wodzą Piotra Wysockiego rozpoczęła Powstanie Listopadowe atakiem na Belweder, siedzibę wielkiego księcia Konstantego

