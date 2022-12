Wielomski: Liczba internetowych polskich husarzy gotowych do wojny z Rosją gwałtowanie spadła

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

Wezwania do wojska

W sieci pojawiają się kolejne doniesienia na temat listów, jakie Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji wysłało w ostatnim czasie. Zaczęły narastać obawy na temat masowego poboru wojskowego. W związku z tą sytuacją WCR postanowiło wydać oficjalny komunikat, w którym rozwiewa dotychczasowe niedopowiedzenia.

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś podkreślił, że ćwiczenia nie będą obowiązkowe. Takie osoby mają być zapraszane do wojskowych centrów rekrutacji, gdzie zostanie im przedstawiona propozycja ćwiczeń rezerwy. Ćwiczenia będą przeprowadzane w weekendy. Będzie możliwość wyboru terminu oraz jednostki, w której odbędzie się ćwiczenia.

Wielomski: Liczba internetowych husarzy spadła

Od rozpoczęcia w lutym nowej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej zaobserwować można w polskim internecie, w szczególności na Twitterze, jak internauci zza klawiatury wzywają do rozprawienia się z Putinem, doprowadzenia do "rozpadu Rosji", czy nawet włączenia się Polski w wojnę.

Teraz kolejni komentatorzy polityczni zwracają uwagę, że w związku z informacjami o poborze rezerwistów do wojska, zjawisko to zaczęło nieco słabnąć.

"Generalnie wojsko powinno być zawodowe, lecz w sytuacji niebezpiecznej lub krytycznej państwo ma oczywiście prawo zarządzić powszechny pobór do wojska" – ocenił politolog.

"Piszę to, ponieważ mam wrażenie, że od chwili, gdy gruchnęła wieść, iż 200 tys. młodych mężczyzn ma dostać wezwanie do wojska na miesięczne szkolenie, liczba internetowych polskich husarzy gotowych do wojny z Rosją gwałtowanie spadła. Też tak się Państwu wydaje? Już nie dzielimy Rosja na kilka księstw, w tym przynajmniej jednego pod polskim protektoratem?" – dodał.

