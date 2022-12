Macierewicz znów mówi o "zamachu" i zapowiada powrót poprawki smoleńskiej

Podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu na początku grudnia doszło do awantury tzw. poprawkę smoleńską do uchwały uznającej Rosję za "państwo sponsorujące terroryzm".

Poprawka smoleńska

Początkowo przedstawiciele klubów wyrazili zgodnie poparcie dla przyjęcia uchwały, jednak poprawkę dotyczącą katastrofy smoleńskiej niespodziewanie złożył Antoni Macierewicz.

Była w niej mowa o tym, że "Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna (…) za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych (lot 101) w Smoleńsku (Rosja) w kwietniu 2010 r".

Wobec takiego brzmienia dokumentu opozycja zdecydowała się zerwać kworum, przez co uchwała nie została poddana pod głosowanie.

Macierewicz znów o "zamachu"

Antoni Macierewicz zapowiada jednak, że na rozpoczynającym się we wtorek Sejmie będzie kolejna próba przegłosowania uchwały. W poniedziałkowej rozmowie na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia polityk

– Myślę, że tak, trudno sobie wyobrazić inną sytuację, przecież to jest kwestia zupełnie fundamentalna. Mamy do czynienia z państwem terrorystycznym, a pierwszym atakiem terrorystycznym na państwo Unii Europejskiej i na państwo NATO był zamach smoleński. To był pierwszy atak terrorystyczny. Dlatego to musi być przywołane, to jest zupełnie oczywiste – oznajmił Macierewicz.

Pytany o kształt uchwały w kontekście poprawki dotyczącej katastrofy 10 kwietnia, polityk PiS odparł twierdząco.

– To że Polska została pierwsza zaatakowana przez terrorystów rosyjskich, to musi być jasno powiedziane, tu nie ma możliwości ogólnikowych opowieści – ocenił, dodając, że trzeba jasno powiedzieć o tym, że Polska była pierwszym celem ataku rosyjskiego.

