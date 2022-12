W finale mistrzostw świata w Katarze spotkały się broniąca tytułu Francja i Argentyna; spotkanie prowadził polski arbiter Szymon Marciniak.

Argentyna zdobyła tytuł mistrza świata po raz pierwszy od 1986 roku. Jak relacjonują media, zespół radził sobie znaczenie lepiej niż Francja, która pierwszego gola strzeliła dopiero pod koniec drugiej połowy spotkania.

Gole dla Argentyny strzelili w meczu Lionel Messi (23 i 109 minuta) i Angel Di Maria (36 minuta). Wszystkie gole dla Francuzów strzelił Kylian Mbappe (80, 81 i 118 minuta meczu).

Ponieważ dogrywka skończyła się wynikiem 3:3, o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne, w których wygrała Argentyna.

Kuriozalna teza Rosjan

Tymczasem Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich pochwalił się kuriozalną teorią na temat przyczyn świetnej dyspozycji Leo Messiego i pozostałych zawodników reprezentacji Argentyny. Według Rosjan, Albicelestes zawdzięczają zwycięstwo w finale z Francją... rosyjskiej szczepionce przeciw COVID-19, Sputnikowi V.

"Większość dawek rosyjskiej szczepionki Sputnik V została wyeksportowana do Argentyny. Nawet prezydent Argentyny został zaszczepiony Sputnikiem V. Dziś reprezentacja narodowa pokonała Francję w rzutach karnych i została mistrzem świata. Przypadek? Nie wydaje nam się" – czytamy w oświadczeniu wydanym przez firmę.

Argentyna była jednym z pierwszych państw na świecie, które szeroko zastosowały rosyjską szczepionkę. Tamtejszy rząd szybko jednak zwrócił się do zachodnich producentów preparatu, Moderny i AstraZeneki, o dostawy szczepionki, ponieważ Rosja nie była w stanie zapewnić wystarczającej ilości dawek do szczepienia drugą dawką. Miało to miejsce w czasie rozprzestrzeniania się wariantu Delta w 2021 roku.

