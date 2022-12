Berkowicz i Korwin-Mikke mocno komentują zawieszenie dr. Martyki

W poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbyła się rozprawa dyscyplinarna dr. Zbigniewa Martyki. Po rozprawie przeprowadzonej z wyłączeniem jawności lekarzowi odebrano prawo wykonywania zawodu na 1 rok.

Kulisy sprawy lekarz przedstawił w wywiadzie dla Radia Maryja, który opisało także DoRzeczy.pl. O sprawie można też przeczytać na stronie internetowej lekarza zbigniew.martyka.eu.

Berkowicz i Korwin-Mikke o zawieszeniu dr. Martyki

Konrad Berkowicz chciał wraz z Grzegorzem Braunem wejść na rozprawę Naczelnego Sądu Lekarskiego. Mimo, że politycy Konfederacji działali w trybie interwencji poselskiej, to nie tylko nie zostali wpuszczeni, ale doszło do naruszenia nietykalności cielesnej posła na Sejm RP. Konfederacja zapowiedziała złożenie w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.

Berkowicz odniósł się do wyniku rozprawy dyscyplinarnej za pośrednictwem Twittera. "Trwa próba zaszczucia lekarzy, którzy zwracali uwagę na koszty zdrowotne pandemicznej blokady ochrony zdrowia. Lekarze są karani za wypowiedzi zgodne z obecną wiedzą medyczną, jednak niezgodne z doktryną polityczną obowiązującą w stanie epidemii!" – napisał wiceprezes partii Nowa Nadzieja (wcześniej KORWiN).

Głos zabrał także poseł Janusz Korwin-Mikke. "Odbieranie ludziom prawa do zawodu za wygłaszane tezy (które się sprawdziły!) to już nie bandytyzm. To czysty bolszewizm w biały dzień! Komuna wróciła…" – napisał.

Kto zawiesił lekarza ds. chorób zakaźnych?

Po opublikowaniu w sieci informacji o wyniku postępowania dyscyplinarnego, na jeden z kuriozalnych aspektów sprawy zwróciła uwagę poseł Solidarnej Polski Maria Kurowska.

"Wielka niesprawiedliwość! Sąd Lekarski odebrał dr. Martyce prawo wykonywania zawodu na rok za prawdę o covid! Sędziami byli: ortopeda i ginekolog, biegłym pediatra. Postępowanie przygotowawcze prowadziła dentystka! Musimy zmienić prawo i zmniejszyć uprawnienia Izb Lekarskich!" – skomentowała na Twiterze.

Będzie odwołanie

– Jawność została wyłączona, możemy tylko powiedzieć, że zapadł wyrok negatywny dla pana doktora Zbigniewa Martyki. Zawieszenie w prawie wykonywania zawodu przez rok, czekamy na uzasadnienie i będziemy się odwoływać – przekazała po rozprawie prawnik lekarza.

Głos zabrała także radca prawny Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź. – To, że nie mogę rozmawiać o przebiegu procesu, to już wiecie. Natomiast chciałam was uspokoić, ponieważ ja wierzę, że prawda zawsze zwycięża, wcześniej czy później. I pamiętajcie, my się nigdy nie poddajemy, zawsze schodzimy ostatni z placu boju i tak samo będzie w tej sytuacji, bo prawda jest po naszej stronie, bo dowody są po naszej stronie, bo badania naukowe są po naszej stronie. Dlatego nie ma znaczenia to, co się dzisiaj wydarzyło. Mamy możliwość odwołania się od tej decyzji, ono zostanie oczywiście – takie odwołanie – złożone i jak zawsze wygramy.

