PiS odpowiada na atak Tuska: To trollowanie

Od 1 stycznia 2023 roku stawka VAT na paliwa w Polsce wzrosła z 8 proc. do 23 proc. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewniał jednak w swoich wystąpieniach medialnych, że nie będzie to miało wypływu na podwyżkę cen paliw na stacjach płockiego koncernu. Wskazywał przy tym na "pewne czynniki", takie jak spadek cen ropy, umocnienie polskiego złotego, dywersyfikacja źródeł dostaw czy fuzja Orlenu z Lotosem.

Część mediów i niektórzy politycy opozycji zwrócili uwagę, że choć wraz z Nowym Rokiem powrócił 23-procentowy VAT na paliwa, to ceny na stacjach nie zmieniły się. Jednocześnie pojawił się zarzut, że ceny te były w ostatnich tygodniach sztucznie zawyżane.

Tusk: PiS okrada Polaków

Do tej sprawy nawiązał właśnie lider Platformy Obywatelskiej w swoim najnowszym nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Polityk przekonuje, że rządy Prawa i Sprawiedliwości po prostu "okradają" Polaków.

– Te fakty doprowadzają Polaków do szału. Przez wiele miesiecy, jak się okazało, PiS zawyżał ceny benzyny i okradał nas w ten sposób wyjątkowo bezczelnie. Podnieśli VAT na gaz do 23 proc., a mogli do 5 proc. – grzmiał szef KO.

Polityk zaapelował do obywateli, aby "zmietli tę władzę z jej bandyckimi cenami".

Rusecka: Tusk trolluje

Na ostre wystąpienia Tuska zareagowało już Prawo i Sprawiedliwość. W rozmowie z PAP wicerzecznik ugrupowania Urszula Rusecka stwierdziła, że liderowi PO "wydaje się, że jest fajny dla młodzieży".

– To coś niebywałego, żeby teraz, kiedy mamy taką sytuację związaną z wojną w Ukrainie, wypuszczać takie filmiki. Nie wiem, kto doradza Tuskowi – ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Nie ma tu żadnych podpowiedzi merytorycznych, tylko takie trollowanie – dodaje polityk.

– Donald Tusk chciałby kontynuować umowę gazową z Gazpromem, umarzać im dług i to chyba byłoby najlepsze rozwiązanie dla Donalda Tuska. Wszyscy pamiętamy, jak prorosyjską politykę prowadził Donald Tusk, podpisując długie kontrakty z Gazpromem, które nawet Unia Europejska zakwestionowała – stwierdziła Urszula Rusecka.

Czytaj też:

Schetyna wprost: Na tym polega problem MorawieckiegoCzytaj też:

Debata Tusk-Kaczyński. Polityk PiS: Mogłaby się odbyć