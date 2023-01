Premier Morawiecki rozmawiał z Macronem. Jakie tematy poruszono?

"Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Liderzy poruszyli bieżące kwestie dotyczące dwustronnej współpracy polsko-francuskiej oraz współpracy na forum Unii Europejskiej. Omówili także między innymi wspólne działania związane z pomocą dla Ukrainy" – czytamy w oficjalnym komunikacie, umieszczonym na rządowej stronie internetowej gov.pl.

Rozmowy polsko-francuskie

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller przekazał, że podczas środowej rozmowy poruszono temat stosunków polsko-francuskich oraz współpracy w ramach Unii Europejskiej, także w kontekście działań Polski związanych z Krajowym Planem Odbudowy.

Przywódcy dyskutowali też o polsko-francuskiej współpracy w sektorze energii jądrowej oraz wspólnych przygotowaniach do zbliżającego się nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej.

"Tematem rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Emmanuela Macrona były również wyzwania w sferze bezpieczeństwa i obrony oraz wspólne działania związane z pomocą dla Ukrainy" – podano.

Morawiecki z wizytą we Francji

Przypomnijmy, że w sierpniu ub.r. w Paryżu premier Morawiecki i prezydent Macron po raz ostatni spotkali się osobiście. Wówczas w swoich wypowiedziach medialnych szef polskiego rządu stwierdził między innymi, iż przywódca Francji "myśli o Europie jako o kontynencie wielkiej przyszłości". – Ja tak samo myślę o niej jako o młodym kontynencie pełnym nowych technologii, ale Europa popadła w geopolityczną drzemkę i ktoś za nas mebluje ten świat – zauważył.

Podczas swojej wizyty we francuskiej stolicy Mateusz Morawiecki zaproponował władzom Francji, aby system ETS (unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – przy. red.) został przebudowany. – Wiemy, jaki jest koszt dostaw energii. Mamy do czynienia z szalonymi cenami – mówił polityk.

Czytaj też:

"Żądamy". Morawiecki mocno do NiemcówCzytaj też:

Polskie Leopardy dla Ukrainy. Ekspert: Wiemy, co jest przeszkodą