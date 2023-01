Ziobro: Przygotowujemy się do wariantu samodzielnego startu w wyborach

W wywiadzie dla Polsat News Ziobro tłumaczył, że różnica między Solidarną Polską a PiS "jest znana". – Sięga ona roku 2020, kiedy niemiecka prezydencja w UE zaproponowała nowe rozwiązania władcze dla Komisji Europejskiej, przed którymi przestrzegaliśmy, i dziś są tego rezultaty, gdyż KE nas szantażuje – stwierdził.

– Mimo różnic w koalicji, które są obiektywnie widziane, wiele jest spraw, na które patrzymy tak samo albo podobnie, i to jest powód, że współpracujemy z PiS – tłumaczył.

Dodał, że nie ma na razie umowy między Solidarną Polską a PiS w sprawie startu w przyszłych wyborach parlamentarnych. – Przygotowujemy się też do wariantu, który w polityce zawsze trzeba brać pod uwagę jako pierwszy, czyli samodzielnego startu. Jesteśmy gotowi do koalicji, ale nie za cenę rezygnacji z naszych przekonań i wartości – podkreślił minister.

Ziobro: KPO będzie Polaków drogo kosztował

Odnosząc się do sprawy Krajowego Planu Odbudowy, Ziobro zastanawiał się "ilu Polaków wie o tym, że KPO to tak naprawdę ukryty kredyt". – Ogromna większość sądzi, że to darmowe pieniądze. To nieprawda – oświadczył. Przyznał, że "w krótkiej perspektywie czasu rzecz jasna, każda gotówka, która nagle wpłynie, jest korzystna, natomiast musimy patrzeć na to, że ten pieniądz będzie Polaków dużo kosztował".

Komentując przyjętą przez Sejm nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma być krokiem do odblokowania środków na KPO przez Brukselę, Ziobro powiedział, że według Solidarnej Polski "wszelkie zmiany pod dyktando i presją KE są naruszeniem elementarnych wartości polskiej konstytucji, naruszeniem naszej suwerenności".

Tłumaczył, że on i jego partia nie toczą sporu z premierem Mateuszem Morawieckim. – Toczymy spór z KE i z opozycją, która przedstawia KPO jako mannę z nieba i chce szantażować tymi pieniędzmi, które Polska w mojej ocenie i tak nie otrzyma – stwierdził minister sprawiedliwości.

