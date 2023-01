Zełenski w Davos: Nie wolno nam teraz się wahać

Prezydent Ukrainy wystąpił w panelu dyskusyjnym globalistycznej organizacji w formule wideokonferencji. Nawoływał, by kraje Zachodu nie wahały się dłużej i podejmowały "szybkie decyzje" w zakresie sprzętowego wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. – Czas, który wolny świat wykorzystuje na myślenie, jest wykorzystywany przez państwo terrorystyczne, by zabijać – mówił Zełenski.

Zełenski w Davos: Nie wolno nam się wahać

– Potrzeba zdecydowanych, wspólnych działań, które muszą być szybkie. Tyrania wygrywa z demokracją. Tragedie wyprzedzają życie. Rosji wystarczyła jedna sekunda, a świat potrzebował dni, by zareagować sankcjami. Czas, który wolny świat wykorzystuje na myślenie, jest wykorzystywany przez państwo terrorystyczne, by zabijać. Ukraina i jej sojusznicy opierają się Rosji od niemal roku. To pokazało, że wspólne działania przynoszą rezultaty – powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski ocenił, że ukraińska armia z pomocą Zachodu "chroni miliony żyć na całym świecie, nie tylko w Ukrainie". Dlatego, jak przekonywał, "tempo podejmowania decyzji musi być szybsze". – Rosja w 2014 roku zajęła Krym bez żadnego wahania i tak samo było 24 lutego. Rosja nie wahała się, a świat się wahał. Nie wolno nam teraz się wahać - apelował polityk. Zdaniem Zełenskiego "Rosja roznosi wojnę na cały świat".

– Obrona przeciwpowietrzna musi być szybsza niż rosyjskie ataki, dostawa czołgów musi być szybsza niż rosyjskie ataki. Tego wymaga bezpieczeństwo i pokój w Europie. Musimy działać szybciej niż Rosja. NATO i Unia Europejska muszą wyprzedzić rosyjską agresję – apelował Zełenski.

PE apeluje o przekazanie czołgów

W przyjętym w środę rocznym sprawozdaniu z realizacji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony za 2022 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali Niemcy do "bezzwłocznego przekazania Ukrainie czołgów Leopard 2". W rezolucji podkreślono, że "Ukraina broni swojej integralności terytorialnej w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową i pilnie potrzebuje pomocy wojskowej i ciężkiego uzbrojenia, aby wygrać wojnę" z Rosją.

11 stycznia podczas wizyty we Lwowie prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska planuje dostarczyć na Ukrainę kompanię (14 sztuk - red.) nowoczesnych niemieckich czołgów Leopard 2. Ponieważ te maszyny są produkowane w Niemczech, wysłanie ich na Ukrainę wymaga zgody niemieckiego rządu.

Wcześniej agencja Bloomberg, powołując się na dwóch anonimowych urzędników zaznajomionych ze sprawą, podała, że Niemcy prawdopodobnie podejmą decyzję o dostawie czołgów Leopard na Ukrainę przed szczytem w amerykańskiej bazie wojskowej w Rammstein, który zaplanowano na najbliższy piątek. Spotkają się tam przedstawiciele państw dozbrajających Ukrainę.

