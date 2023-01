"Operacja hybrydowa trwa". Żaryn ostrzega przed napływam migrantów z Kuwejtu

"Od miesięcy Rosja jest głównym hubem transportowym dla migrantów, którzy z Białorusi próbują szturmować granicę Polski. Za kilka dni otwiera się nowe połączenie do Rosji. Jazeera Airways ogłasza loty do Moskwy. Operacja hybrydowa przeciwko Polsce może być zasilana nowymi cudzoziemcami" – wskazał na Twitterze Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Żaryn zaznacza, że "połączenia z Kuwejtu do Moskwy mogą spowodować ściąganie do Rosji ludzi z różnych kierunków. "Operacja hybrydowa przeciwko Polsce trwa. Rosja może zyskać kolejne narzędzia z zakresu inżynierii migracji do destabilizowania in. państw poprzez sterowany napływ migrantów" – zaznacza zastępca Mariusza Kamińskiego.

Spór o zaporę na granicy polsko-białoruskiej

Po tym, jak jesienią 2021 r. doszło do eskalacji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, powstała tam zapora. Ma ona ograniczać nielegalne przekraczanie granicy. Takich prób dokonują migranci sprowadzani przez reżim Alaksandra Łukaszenki przy współpracy z Rosją.

Niedawno szefowa PAH-u i europoseł KO Janina Ochojska zaatakowała polskie władze, które chronią granicy. Jej działania skomentował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Tym razem polityk napisała: "Przeczytałam wywiad z Adamem Wajrakiem (dziennikarz - red.), gdzie m. in. opisuje kulisy pomocy uchodźcom. Bez empatii i pomocy miejscowej ludności, byłoby więcej ofiar".

"Panowie Mariusz Kamiński (szef MSWiA - red.) i Maciej Wąsik (wiceszef MSWiA - red.) są winni cierpieniom uczestników tej tragedii i kiedyś za to odpowiedzą" – dodaje Ochojska.

Na wpis szefowej PAH odpowiedział wiceminister, który wskazuje brak logiki w wywodzie Ochojskiej, przypominając, że przecież to reżimy Łukaszenki i Putina stoją za kryzysem na granicy.

"Putin wysyła na polską granicę migrantów ściąganych z wielu egzotycznych krajów. Polska Straż Graniczna chroni granicę Polski i UE przed nielegalna migracją" – relacjonuje Wąsik.

"Ochojską atakuje Rząd i SG wspierając działania hybrydowe Rosji. W imię czego wspiera Pani Putina?" – pyta polityk.

