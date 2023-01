"Bardzo poważna sprawa". Morawiecki o działaniach PO: Dlaczego to zrobili?

W poniedziałek szef rządu wspólnie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem odwiedził 18. Dywizję Zmechanizowaną w Siedlcach. Premier Morawiecki podkreślił, że polska armia jest obecnie intensywnie wzmacniana m.in. poprzez zakup zagranicznego i krajowego sprzętu.

Morawiecki skrytykował również poprzednią ekipę rządzącą za, jego zdaniem, osłabianie potencjału militarnego Polski. Jak powiedział, "likwidacja jednostek wojskowych to niestety bardzo poważna sprawa, to bardzo konkretny, negatywny sygnał. Bo trzeba żeby odpowiedzieli niegdysiejsi rządzący Polską, dlaczego to zrobili?".

facebook

– Jaka strategia bezpieczeństwa stała za tym, że likwidowali jednostki? Całkowite zamknięcie albo znacząca redukcja jednostek w bardzo wielu miastach. W szczególności w miastach we wschodniej części naszej ojczyzny, jak w Ciechanowie, Siedlcach (...) Byliśmy w wielu tych miastach, widzieliśmy łzy w oczach mieszkańców, którzy pragnęli, aby wojsko tam wróciło, którzy nie rozumieli tamtej doktryny – powiedział premier.

Naiwność PO

Morawiecki stwierdził, że działania PO-PSL w zakresie obronności to była niezrozumiała "antystrategia", opierająca się na chaosie i naiwności. Redukcja stanu liczebnego polskiej armii oraz brak inwestycji w obronność stanowiło ogromną naiwność ekipy Tuska, przekonywał premier i zestawiał te działania z decyzjami podjętymi za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.

– My dzisiaj już ściągamy do Polski czołgi K2, armatohaubice K9, HIMARS-y zostały zamówione i przyjeżdżają niedługo do Polski. Już na ziemi polskiej są Patrioty, najnowocześniejsze systemy antyrakietowe przeciwsamolotowe – powiedział.

– Dzisiaj stan polskiej armii jest o ponad 1/4 większy niż jeszcze w 2015 roku. Nie ma silnego państwa bez silnej armii, ale także nigdy nie będzie silnej armii bez silnego państwa, silnych finansów publicznych – dodał szef rządu.

Czytaj też:

Ceny biletów PKP w dół. Ważna zapowiedź premieraCzytaj też:

Morawiecki do Zełenskiego: To nie koniec polskiej pomocy