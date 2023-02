Minister obrony Niemiec przyleci do Polski? Najnowsze doniesienia

W środę około godz. 14:00 ma dojść do spotkania niemieckiego ministra Borisa Pistoriusa z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem – podała Informacyjna Agencja Radiowa, cytowana przez portal PolskiegoRadia24.pl.

Politycy mają odbyć rozmowę "w cztery oczy". Szczegóły wydarzenia nie są znane. Nie wiadomo też, czy ministrowie wystąpią na wspólnej konferencji prasowej.

Po raz ostatni Mariusz Błaszczak i Boris Pistorius spotkali się w styczniu w bazie wojskowej Ramstein. Wówczas szefowie resortów obrony Polski i Niemiec uczestniczyli w naradzie organizowanej przez USA w sprawie dalszej pomocy militarnej dla walczącej z Rosją Ukrainy.

Ćwiczenia obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej

Tymczasem wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się we wtorek z żołnierzami Wojska Polskiego. Na warszawskim Bemowie odbyło się szkolenie "PATRIOT Familiarization", pogłębiające umiejętności obsługi sprzętu przez wojskowych. To kolejny etap wdrażania nowych systemów IBCS i PATRIOT do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

– Chodzi o przemieszczenie jednostki, zajęcie stanowiska, a także o to, żeby zgrać poszczególne elementy tworzące zespół Patriotów. W 2018 roku zamówiliśmy pierwsze zestawy Patriotów, pod koniec ubiegłego roku dotarły one do Polski. Ćwiczenia integrujące najpierw rozpoczęły się na poligonie w Toruniu, dziś odbywają się w jednostce w 3. Brygadzie w Sochaczewie. Rozpoczynamy też ćwiczenia dotyczące przemieszczania jednostki, zajmowania stanowiska, przygotowania bojowego – powiedział szef MON na konferencji prasowej.

– Pewne ćwiczenia będziemy świadomie pokazywać. Te ćwiczenia mają charakter odstraszający agresora, a więc pokazujemy gotowość bojową Wojska Polskiego – dodał.

