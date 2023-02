"Polska zasługuje na prawdę". Morawiecki: Zwracam się z apelem do Donalda Tuska

Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych wideo, w którym przypomniał o prorosyjskiej polityce prowadzonej za czasów rządów Donalda Tuska. Premier wezwał lidera PO do odcięcia się od "od swoich błędów, które zaczęły się równo 15 lat temu podczas jego wizyty na Kremlu". Morawiecki chce także, aby Tusk "przyznał się do wielkiego błędu geopolitycznego, strategicznego, w który brnął, który realizował właściwie ku satysfakcji naszych zachodnich sąsiadów, którzy tworzyli sobie swoje ówczesne powiązania z Rosją".

– Wiemy dzisiaj jakim strategicznym błędem były te powiązania – powiedział Morawiecki w oświadczeniu.

Błędna polityka

Morawiecki stwierdził, że przedstawiciele państw zachodnich po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej zaczęli zmieniać stosunek do Rosji i przyznawać rację polskiemu rządowi.

– Słyszę to praktycznie w każdym tygodniu. Tak, to wy mieliście rację co do Rosji, co do jej zbrodniczej polityki, co do jej barbarzyńskiego nastawienia do sąsiadów – powiedział Morawiecki.

Szef rządu domaga się od Donalda Tuska, aby odciął się od swojej błędnej polityki "tuż przed wizytą naszego najważniejszego sojusznika w Polsce [prezydenta USA Joe Bidena - przyp. red.], przed rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę".

– I dlatego tak ważne jest (...), żeby Donald Tusk zdecydowanie odciął się od swoich zasadniczych, fundamentalnych błędów. Liczę na to, że przewodniczący największej partii opozycyjnej musi odciąć się od swoich błędów, od swojej błędnej i obłędnej polityki – wskazał Morawiecki.

Zaufanie wobec Rosji?

We wpisie do zamieszczonego w sieci wideo Morawiecki napisał, że "Polska zasługuje na prawdę", którą powinien wyznać były premier.

"Elementarne zaufanie wobec Rosji? Odmrożenie stosunków? Poprawa wzajemnych relacji? Zwrot polskiej polityki zagranicznej wobec Kremla w roku 2008 był wielkim błędem @donaldtusk. Nie pierwszym i nie ostatnim...Kolejne popełniał już w Brukseli. Polska zasługuje na prawdę, odwagi" – napisał Morawiecki.

