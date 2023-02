Załogi zakończyły szkolenie. Partia francuskich pojazdów przekazana Ukrainie

W styczniu Minister Sił Zbrojnych Francji Sebastien Lecornu ogłosił, że Paryż planuje dostarczyć Ukrainie wozy AMX-10RC. Mowa o perspektywie czasowej "dwóch miesięcy". Nie podano jednak dokładnej liczby pojazdów, które trafią na front.

Francja przekazała wozy AMX-10RC

Rąbka tajemnicy uchylili autorzy bloga "Forces Operations", powołującego się na źródła wojskowe. Pierwsza seria 14 wozów została już przekazana i jest gotowa do użycia na polu walki. Jak dodano, 14 załóg ukraińskiego wojska przeszło szkolenie w szkole kawalerii pancernej we francuskim Saumur.

Pod koniec stycznia francuska premier Elisabeth Borne powiedziała, że Francja ocenia możliwość wysłania swoich ciężkich czołgów Leclerc na Ukrainę. Jak opisał "Le Monde", francuskie czołgi są porównywalne z wyprodukowanymi w Niemczech Leopardami, które Berlin zgodził się wysłać do Kijowa w środę, jednak są dostępne w mniejszych ilościach. Problemem jest także ich konserwacja.

Macron: Europa musi zintensyfikować pomoc dla Ukrainy

Tymczasem także w piątek prezydent Francji Emmanuel Macron wystąpił na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Jego zdaniem Europa musi zwiększyć pomoc dla strony ukraińskiej, by ta mogła przejąć inicjatywę. Francuski polityk ocenił, że Europa musi wzmocnić wsparcie dla Ukrainy, by w konsekwencji mogła się obronić, a następnie przejść do ofensywy przeciwko siłom rosyjskim na okupowanych terytoriach.

– Absolutnie musimy zintensyfikować nasze wsparcie i nasze wysiłki na rzecz oporu narodu ukraińskiego i jego armii oraz pomóc im w rozpoczęciu kontrofensywy. Tylko ona może doprowadzić do wiarygodnych negocjacji na warunkach Ukrainy, jej władz i jej narodu – powiedział Macron, dodając, że obecnie nie czas na dialog z Moskwą.

– Zbrodnia agresji nie może być tolerowana w żadnych okolicznościach, zwłaszcza jeśli pochodzi od mocarstwa atomowego, takiego jak Rosja – powiedział prezydent Francji.

Macron przypomniał, że rok temu zarówno on, jak i kanclerz Scholz, rozmawiali się Władimirem Putinem, aby odwieść go od ataku na Ukrainę, ale niestety nie przyniosło to skutku.

