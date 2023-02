"Czas wielu polityków już odszedł". Tusk może nie zostać premierem

Do wyborów zostało jeszcze kilka miesięcy, jednak już teraz część polityków i komentatorów zastanawia się jak mógłby wyglądać przyszły rząd w przypadku zwycięstwa opozycji. Przypomnijmy, że wariant, w którym to partie opozycyjne tworzą rząd jest możliwy do zrealizowania.

Jak wynika z najnowszego sondażu dla DoRzeczy.pl, Zjednoczona Prawica nie może w tej chwili liczyć na samodzielne rządy. Obóz rządzący (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) może liczyć na 37,5 proc. głosów (spadek w porównaniu do badania pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, z 9-10 lutego o 0,2 pkt proc.).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z 29,9 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.), a podium zamyka Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 9,1 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt proc.).

Tusk nie zostanie premierem?

Tymczasem poseł partii Razem Paulina Matysiak stwierdziła, że Donald Tusk może nie zostać premierem w przyszłym rządzie koalicyjnym ugrupowań opozycyjnych. Wszystko z powodu weta, jakie w sprawie jego kandydatury ma postawić Razem.

Matysiak wskazuje, że "czas wielu polityków już odszedł", a najważniejsze miejsca w państwie powinni zajmować młodzi.

– Wydaje mi się, że Donald Tusk nie będzie premierem. Natomiast to jak będzie wyglądało dogadywanie się, co do konkretów po wygranych wyborach, to przyjedzie na to czas jesienią – powiedziała polityk w programie "Graffiti" Polsatu News i dodała, że w obliczu dużych podziałów na opozycji trudno będzie wyłonić jednego, wspólnego kandydata na premiera.

– Natomiast mam takie poczucie, że czas wielu polityków już odszedł. Warto myśleć o przyszłości, stawiać na nowe, młode pokolenie – powiedziała Matysiak.

Czytaj też:

Poseł partii Razem: My jesteśmy spokojni, rozsądniCzytaj też:

"To pokazuje miałkość i jałowość". Poseł Razem uderza w Tuska