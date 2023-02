Szczerba o słowach Ochojskiej: Nie komentuję, bo za bardzo ją szanuję

Ochojska w rozmowie z Wirtualną Polską oceniła, że Platforma Obywatelska nie potrafi posługiwać się propagandą. Jej zdaniem Platforma powinna zaprosić specjalistów, "a nie kolegów, którzy nie znają się na rzeczy”. – Trzeba zatrudnić specjalistów i z nimi opracować jeden, spójny kierunek polityki, który będzie osią kampanii – dodała.

W jej ocenie w Platformie „każdy ma swój program” przez co wyborcy mogą czuć się przy tym "mocno zdezorientowani". – Kampania wyborcza za pasem, a ja i wyborcy opozycji nie wiemy, na czym będzie opierać się przekaz Platformy w tych wyborach! – mówiła. W jej opinii PO boi się tematu migrantów, który może zaszkodzić jej w kampanii wyborczej.

Przypomnijmy, że Janina Ochojska dostała się do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. z list Koalicji Europejskiej, aczkolwiek nie jest członkiem PO.

Szczerba: Nie komentuję

O te słowa pytany był poseł PO Michał Szczerba. - Mam wrażenie, że kampania wyborcza jako taka jeszcze nie ruszyła - komentował w rozmowie z Wirtualną Polską. - Przynajmniej w ramach funduszu wyborczego. Kampanię robię ja. Wsiadam do pociągu, jadę do Kutna i będę z innymi posłami rozmawiać z ludźmi. Przyjadę do nich również za miesiąc, gdy z posłem Dariuszem Jońskim wydamy książkę o aferach PiS-u – dodał.

Polityk unikał jednak jednoznacznej oceny słów kontrowersyjnej europoseł. – Nie komentuję, bo Janinę Ochojską za bardzo szanuję. Janka nie jest członkinią PO – mówił.

Następnie dodał, że Ochojska "jest tak dobrą europosłanką, że może nie ma wiedzy o tym, co dzieje się w partii".

– Zrobię wszystko, by Jankę Ochojską, którą bardzo szanuję i lubię, przekonać, że robimy wszystko. Już dzisiaj zapraszam ją na spotkanie. Jesteśmy przygotowani do wyborów. Blisko 200 parlamentarzystów jest każdego tygodnia we wszystkich województwach. Bez ochrony i ustawek. Każdy może zadać pytanie - mówił polityk.

