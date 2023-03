Ławrow wyśmiany na szczycie G20. Prezydent Duda komentuje

Na szczycie G20 w New Delhi w Indiach szef resortu spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej zabrał głos podczas jednego z paneli dyskusyjnych. Wystąpienie Siergieja Ławrowa nie przebiegło bez wpadek. Rosyjski minister stwierdził, wbrew faktom, że to nie Rosja wywołała wojnę na Ukrainę, ale "wojna została wypowiedziana Rosji, do czego posłużono się narodem ukraińskim".

– Wojna, którą próbujemy powstrzymać, a która została wywołana przeciw nam przy użyciu obywateli Ukrainy, wpłynęła na zmiany w naszym prawodawstwie, w tym przepisach dotyczących energetyki – powiedział polityk. Jego słowa wywołały falę śmiechu wśród gości przysłuchujących się dyskusji.

Rosyjska dezinformacja i kłamstwo

– Słyszeliście państwo niedawną wypowiedź pana ministra Ławrowa, który został wyśmiany przez zgromadzonych na sali, kiedy powiedział, że Rosja została zaatakowana przez Ukrainę. Ale to jest ta dezinformacja, to jest to bezczelne kłamstwo, które rosyjscy przedstawiciele, rosyjskie media rozsiewają w świat – skomentował prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Katarze. – Dzisiaj wiemy, że Rosja dysponuje stacjami telewizyjnymi, które nadają na cały świat – dodał.

Głowa państwa polskiego zwróciła uwagę na rolę kontynentu afrykańskiego. – W Afryce Rosja przez dziesięciolecia trwania komunizmu starała się rozprzestrzeniać, pokazywać "dobrą twarz", wysyłać pomoc, wspierać, mówić o rozwoju. Rosja ma w tych krajach bardzo dobrą opinię. Ci ludzie nie mają o Rosjanach wiedzy, jaką my mamy w Polsce, jako o ludziach, którzy mordują strzałem w tył głowy, wywożą na Sybir, gwałcą, tak jak dzisiaj na Ukrainie – powiedział Duda.

Jak podkreślił, oblicze Rosji w wielu przypadkach jest nadal nieznane, na co nakłada się również działająca cały czas rosyjska propaganda.

– Trzeba mówić i pokazywać, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainie, jak ta agresja wygląda i że "ruski mir" to nie jest żadne dobro, tylko nieszczęście, zniewolenie, brutalne wywieranie wpływu, odbieranie wolności, wyzysk, czerpanie ze źródłem, których w Afryce jest dużo, a które to powinny stać się potencjałem tych krajów, które nimi dysponują – oznajmił Duda.

