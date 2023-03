Kwaśniewski nowym szefem NATO? "To stały temat przy deserze"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zakończy swoją kadencję 30 września tego roku. Według doniesień medialnych, głównymi kandydatami na stanowisko szefa NATO są premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace.

Z ustaleń niektórych dziennikarzy wynika również, że jest jeden polski polityk, który miałby szanse na fotel szefa NATO. Pakt Północnoatlantycki może bowiem szukać kandydata ze wschodniej flanki, w ramach której nasz kraj reprezentuje najpoważniejszy potencjał militarny, a także udziela ogromnej pomocy Ukrainie. Trzech ambasadorów państw członkowskich Sojuszu miało stwierdzić, iż poparcie ich państw mógłby uzyskać były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Kwaśniewski: Nie podniecam się

– To są spekulacje. Nikt ze mną nie rozmawiał. Poza tym, mam silne przeświadczenie, że aktywnych obecnie polityków, którzy będą walczyć o to stanowisko, jest tak dużo, że byli politycy nie mają tutaj wielkich szans – mówił Aleksander Kwaśniewski, zapytany przez Interię o doniesienia medialne.

– Jestem byłym politykiem. Skończyłem urzędowanie w 2005 roku, a mamy dziś ludzi w różnych strukturach, których ambicje i chęci są ogromne. Nie podniecam się. A tak w ogóle są to tylko spekulacje – dodał.

"Jest kilku stałych kandydatów"

W piątek w programie "Newsroom WP" w Wirtualnej Polsce stały przedstawiciel RP przy NATO odpowiedział na pytanie, czy były prezydent Aleksander Kwaśniewski miałby szanse zostać sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– To stały temat przy deserze. Wszyscy, którzy poważnie myślą o kandydatach, trzymają raczej karty przy sobie. Jest kilku stałych kandydatów. Mowa o premierze Holandii czy o premierze Hiszpanii. Jest kilka nazwisk ze wschodniej flanki. Tego rodzaju dyskusje nie pomagają tym, którzy mogliby zostać sekretarzem generalnym. Nie przywiązywałbym dużej wagi do spekulacji – oznajmił Tomasz Szatkowski. – Pan prezydent Kwaśniewski był aktywny w polityce międzynarodowej 20 lat temu, ale obecni liderzy NATO go nie znają. (...) Wiem, że wielu polityków obozu rządzącego zapowiedziało, że byliby gotowi go poprzeć, ale to nazwisko nie pojawia się – podkreślił.

