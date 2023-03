Polska w amerykańskim programie Nuclear sharing? Biedroń: Tak

W sobotę prezydent Rosji Władimir Putin powiedział państwowej telewizji, że Moskwa zamierza przenieść na Białoruś taktyczną broń atomową. Rosyjski przywódca zastrzegł, że Kreml zachowa kontrolę nad bronią i to on będzie decydował, kiedy jej użyć.

Putin porównał to posunięcie do amerykańskiego programu stacjonowania broni jądrowej w Europie - Nuclear sharing. W jego ramach Waszyngton rozmieszcza na terytorium państw sojuszniczych pociski nuklearne, jednocześnie zachowując nad nimi kontrolę i powstrzymując kraje gospodarzy – takie jak Niemcy – przed złamaniem ich zobowiązań jako mocarstw niejądrowych.

– Nie oddamy kontroli nad bronią nuklearną. USA nie oddaje go swoim sojusznikom. Zasadniczo robimy to samo, co przywódcy USA od dekady – powiedział Putin.

Broń atomowa w Polsce?

Deklaracja Putina wywołała wiele komentarzy. Stany Zjednoczone przyjęły zapowiedź rozmieszczenia broni atomowej na Białorusi ze spokojem. Waszyngton podkreśla, że w tej chwili nie ma oznak tego, że Moskwa planuje użycie tego rodzaju broni na Ukrainie bądź przeciwko innemu państwu.

Kwestia zagrożenia nuklearnego i polskiego potencjału wojskowego była jedną z poruszonych w niedzielę w programie "Śniadanie Bogdana Rymanowskiego" Polsatu News i Interii. Jak powiedział jeden z gości prowadzącego, Robert Biedroń z Lewicy, Polska powinna przystąpić do amerykańskiego programu Nuclear sharing, aby wzmocnić swoje bezpieczeństwo.

–Doktryna Putina jest jasna, skoro ma nie istnieć Rosja, to po co nam świat. Putin dobrze wie, że jeżeli Rosja zacznie się rozpadać to jest to dla niego opcja atomowa i jego koniec świata, i koniec świata w ogóle. Dlatego my musimy odstraszać – powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

