"Wszyscy mamy świadomość". Przydacz: Katastrofa smoleńska nie została wyjaśniona

10 kwietnia 2023 r. przypadła 13. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęli prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska oraz 94 inne osoby, w tym wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych.

Ponieważ w tym roku rocznica katastrofy wypadła w Poniedziałek Wielkanocny, główne obchody rocznicowe z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zostały przeniesione na 16 kwietnia 2023 r.

Przydacz: Zaważyło oddanie śledztwa Putinowi

– Wszyscy mamy świadomość, że tak naprawdę katastrofa smoleńska do końca nie została wyjaśniona. W wyniku błędów lub celowych działań podjętych w 2010 r. dziś, po 13 latach, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co tak naprawdę w szczegółach tam się wydarzyło – zauważył Marcin Przydacz.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej był w poniedziałek gościem programu "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1.

– Zaważyło oddanie śledztwa Putinowi i jego służbom. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, po tym, jak Putin bombarduje cywilne cele na Ukrainie (...), że nie jest to demokrata – oznajmił Przydacz. – Słyszymy, że będzie złożone zawiadomienie do prokuratury. Mam zaufanie do polskiej prokuratury. Gdy rozpocznie się śledztwo pod kontem zabójstwa polskiego prezydenta, zostaną przedstawione dowody. Wtedy na niwie międzynarodowej będziemy mogli reagować – mówił.

– Okazało się, że mieli racje ci, którzy ostrzegali przed agresywną polityką Rosji, że Rosja putinowska to nie jest normalny partner w stosunkach międzynarodowych, jak chcieli to widzieć np. niemieccy biznesmeni. Zawsze informowałem niemieckich kolegów, że Putin nie jest znanym biznesmenem, jest byłym oficerem KGB i to go kształtuje jako polityka w myśleniu także o relacjach międzynarodowych – stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej.

